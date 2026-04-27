¿Video de Westcol y Milica es real?, esto se sabe

El video de Milica y Westcol que le da la vuelta a Internet

Un nuevo escándalo de las redes sociales es el video de Westcol y Milica que se filtró en Internet, luego de que la influencer argentina ganara su pelea en Supernova Génesis 2026.

El domingo 26 de abril, Milica se enfrentó Kim Shantal y para demostrar su entrenamiento y fuerza la argentina se impuso y le ganó a la mexicana en el evento de boxeo de influencers.

¿De qué se trata el video de Milica y Westcol?

El video de Milica y Westcol es un breve clip en el que los dos influencers se encuentran en una tina, están cubiertos de espuma.

Milica es quien sostiene el teléfono para grabarse, mientras Westcol está detrás de ella abrazándola bajo el agua.

La foto del video de Milica y Westcol ı Foto: Redes sociales

¿El video de Milica y Westcol es real?

Los usuarios de redes sociales empezaron a dudar de la autenticidad del video, ya que algunos señalaron que el clip parece manipulado con Inteligencia Artifical.

El video sí es real y las fotos que se difundieron de ese video sí son de verdad, la misma Milica lo confirmó tras haber ganado Supernova Génesis 2026.

A través de su cuenta de X, la argentina publicó un mensaje en el que señaló que esas fotos sí son reales y que datan de cuando ella y Westcol eran novios, estas fotos ella las compartió en confianza a una persona que ahora abusó de esa confiaza y las filtró en las redes sociales.

hoy debía ser un día solo de celebración, pero me toca aclarar una situación, se filtraron fotos mías con una persona con la que salí, sin nuestro consentimiento (no son de carácter sexual). no tengo nada que ver, jamás haría algo así, las fotos las tenía alguien cercano a mi q… — Milica👉🏽👈🏽 (@milica_yb) April 27, 2026

“Hoy debía ser un día solo de celebración, pero me toca aclarar una situación, se filtraron fotos mías con una persona con la que salí, sin nuestro consentimiento (no son de carácter sexual). no tengo nada que ver, jamás haría algo así, las fotos las tenía alguien cercano a mi que al estar en otro país se las llegué a mandar compartiendo mi felicidad de esos momentos", señaló la influencer.

Milica indicó que las fotos las filtraron como parte de una “apuesta” de un live de TiKTok y se disculpó con Westcol pues aseguró que ella jamás haría algo para dañar a Westcol, quien fue alguien especial en su vida.

“Quien aparece conmigo en las fotos le pido mil disculpas por esta situación es alguien a quien le tengo mucho respeto y cariño, jamás haría algo para dañarlo. perdón”, dijo.