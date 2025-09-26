Detienen al papá de Julión Álvarez por portación de armas; viajaba en un vehículo robado

Detuvieron a César N, padre de Julión Álvarez, por portación de armas en Campeche. Esto según el Registro Nacional de Detenciones (RND), lo que ha generado gran revuelo entre los seguidores del cantante de regional mexicano.

La detención del papá de Julión Álvarez

Se presume que el papá de Julión Álvarez fue capturado junto con otras tres personas y se presume que se encontraba en un vehículo que tenía varias armas largas, lo que lo llevó a ser detenido.

César Álvarez Villalpando, padre de Julión Álvarez, fue detenido junto a tres personas en una camioneta con reporte de robo. Portaban armas de fuego, cargadores y cartuchos.



Uno de los capturados no contaba con permiso para portar el arma, y el resto del arsenal estaba oculto.

En redes sociales ya circulan varias imágenes al respecto, donde podemos ver las armas que se trasladaban, así como a los cuatro detenidos. La ficha del RNC señala que la detención ocurrió este jueves 25 de septiembre a las 16:05 horas.

Fue en la localidad 18 de marzo en Campeche que ocurrió la detención y se sabe que el señor fue trasladado tras ser detenido por la policía estatal, por lo que ahora está a disposición de la Fiscalía General de la República.

La detención habría ocurrido después de un operativo. Mientras que el conductor portaba una pistola con permiso, el resto llevaba armas sin autorización. Por el momento, Julión Álvarez no se ha pronunciado respecto a la detención de su papá por portar armas en Campeche.