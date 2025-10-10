Terminan rumores de separación de Christian Nodal y Ángela Aguilar | FOTO

Ángela Aguilar celebró recientemente su cumpleaños 22 en medio de la polémica, pues se especuló de la posible ausencia de Christian Nodal en su fiesta. Esto y que el artista no la felicitó en redes sociales, despertó rumores sobre una posible desaparición entre ambos.

Y es que durante su relación, Ángela Aguilar y Christian Nodal no han dudado en compartir sus momentos felices juntos, pese a las opiniones y comentarios que esto genera en el público. Por ello, para muchos la falta de una felicitación o siquiera una imagen de ambos, implicaba algún problema en la relación.

Ángela Aguilar le cantaba 'Contigo a la distancia' a Christian Nodal cuando vivía con Cazzu. ı Foto: IG: @angela_aguilar_ y @nodal

¿Nodal estuvo en la fiesta de Ángela Aguilar?

Los rumores comenzaron a correr de que en la fiesta en la playa de la hija de Pepe Aguilar no había estado presente su propio esposo, ya que él no mostró nada referente a siquiera estar en el lugar ni la felicitó.

Aunque la intención del famoso puede ser evitar que les caigan más críticas al no exponerse, de todas formas fueron señalados y se comenzó a especular incluso sobre una ruptura entre ambos.

Ante los rumores, fue la cuenta del perro de Los Aguilar la que publicó las fotos de la pareja. Los vemos a ambos vestidos de blanco, como era la etiqueta de la fiesta, y estaban con el perro de la familia.

Las críticas no tardaron en llegar, ahora porque acusaron a los famosos de tratar de escudarse en el perro para evitar recibir críticas, mientras que de manera indirecta buscarían terminar con los rumores de una separación entre los famosos.

Y es que recordemos que anteriormente, el perro ya había sido centro de polémica, cuando utilizaron su imagen para burlarse de Emiliano Aguilar, una manera indirecta y con la que buscan no responsabilizar a los miembros de la familia de sus acciones en redes.

El público también comentó que la pareja parecía cansada e incluso que aparentaban más edad de la que tenían. Si bien los comentarios en la publicación original son limitados, no faltan los señalamientos contra Ángela Aguilar y Christian Nodal. Te compartimos algunos mensajes: