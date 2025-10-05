¿Le gritan ‘Cazzu’ a Ángela Aguilar en concierto de Nodal otra vez? | VIDEO

En redes sociales varios usuarios difundieron este fin de semana un polémico video grabado durante un concierto de Christian Nodal en el que también aparece su esposa Ángela Aguilar. Mientras se abrazan tiernamente, el público grita a coro “Cazzu, Cazzu, Cazzu” y el cantante de “Botella tras botella” intenta calmar los ánimos sin éxito.

Te contamos la verdad detrás de este incómodo momento.

¿Le gritan ‘Cazzu’ a Ángela Aguilar en concierto de Nodal otra vez?

En el video que se ha vuelto viral, la pareja se encuentra abrazada románticamente en el escenario cuando el público comienza a gritar “Cazzu, Cazzu, Cazzu”, el nombre de la expareja del cantante sonorense y la madre de su hija Inti. Nodal intenta calmar los ánimos y comienza a cantar “Por el contrario”, un tema de Becky G, Ángela y Leonardo Aguilar.

Sin embargo, los gritos de los asistentes no cesan. En el clip también aparece Leonardo, el cuñado de Nodal.

Esta no sería la primera vez que sucede esto. El pasado 25 de septiembre Ángela Aguilar estaba tras bambalinas en el concierto de Nodal, en Ciudad Universitaria de la UANL cuando algunas personas también gritaron el nombre de la cantante argentina.

“Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza, y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música, así que le vamos a dar por ahí”, dijo en ese momento el intérprete, defendiendo a su esposa.

¿Es real el video del concierto de Nodal en donde, otra vez, le gritan ‘Cazzu’ a Ángela?

Al parecer, el video fue grabado el pasado 7 de octubre de 2024, hace casi un año, cuando la pareja asistió, junto a Leonardo Aguilar, como artistas invitados a Las Fiestas de Octubre de Guadalajara.

Este fin de semana Christian Nodal sí tuvo conciertos, pero no en Guadalajara, sino en Chihuahua y Aguascalientes.

Y, aunque Ángela lo acompañó, como se ha vuelto costumbre, aún no se tienen reportes de que la pareja haya vivido un incómodo comento como el del 25 de septiembre, cuando los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) le gritaron “Cazzu, Cazzu, Cazzu” a la esposa del cantante.

Por lo tanto, el nuevo video viral del concierto de Nodal se trataría de una edición en la que agregaron el grito “Cazzu”. Actualmente es posible modificar fácilmente videos y fotografías, por lo que te recomendamos siempre informarte a través de medios que verifiquen la información.