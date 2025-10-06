Emiliano Aguilar acusa a Los Aguilar de bloquear su participación en los premios Billboard | VIDEO

Emiliano Aguilar acusa a Los Aguilar de bloquear su participación en los premios Billboard

Emiliano Aguilar ha vuelto a dar de qué hablar, por sus videos donde busca exponer a su familia paterna. Ahora, los culpa por no haber sido invitado a los premios Billboard, al asegurar que ellos fueron quienes lo bloquearon de la ceremonia.

Emiliano Aguilar estalla por ‘bloqueo’ de los Billboard

A través de sus redes sociales, Emiliano Aguilar publicó un video en el que se le puede notar bastante molesto. “Me estaban contemplando para los Billboard, estaba bien feliz [...] Una persona metió el pie para que yo no fuera”, contó.

“Les puso un ultimatum que iba una persona o iba yo”, señaló al asegurar que su reacción fue de tristeza y enojo, aunque en un inicio no quiso decir nombres, pero pronto se comenzó a especular que se trataría de Pepe, Ángela Aguilar o Christian Nodal.

Ahora, el rapero subió un nuevo video que dedicó “a las personas que le impidieron que fuera a los Billboard”, no sin antes aclarar que no estaba invitado para tener una presentación, sino solo para asistir al evento,

“Todos sabemos quiénes son”, dijo sobre ellos, “les voy a tumbar el puesto a todos ustedes”, advirtió, pues asegura que su proyecto musical lo llevará a los grandes escenarios y premiaciones de la música latina.

En ese sentido, lanzó una indirecta contra su hermana Ángela y Nodal al mencionar: “No vengo con pinc*** covers, no vengo cantando opera desde los 4 años y no tengo un pinc*** tatuaje de tendedero en la maceta como pend*jo”, se burló.

En ese sentido, aseguró que lo podremos ver en el futuro en los Latin Grammy y los premios Billboard. “Tiene miedo la raza, por eso no quieren que vaya”, dijo sobre el motivo por el que fue bloqueado de asistir a la premiación.

Hay que mencionar que el propio Emiliano Aguilar le dio ‘me gusta’ a un comentario en su primer video del tema que decía “su papá, no tengo pruebas pero tampoco dudas”, dejando ver que es posible que haya sido Pepe Aguilar quien no quería ver a su hijo en la premiación.