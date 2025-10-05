Majo Aguilar en el Zócalo: Fecha, hora, invitados, actividades...

La Ciudad de México será el escenario del Segundo Congreso Mundial del Mariachi, un evento que reunirá a mariachis tanto de México como del extranjero del 5 al 9 de noviembre de 2025. Entre las actividades más destacadas se encuentra el concierto de entrada libre que Majo Aguilar ofrecerá en el Zócalo de la capital.

Conoce cuándo podrás asistir al show de la cantante de “No Voy a Llorar” y “Canción Para Olvidarte”, entre otros éxitos. Además, descubre de qué se trata el Congreso Mundial del Mariachi.

¿Qué es el Congreso Mundial del Mariachi?

El objetivo del Congreso Mundial del Mariachi es conservar y promover el mariachi como un elemento esencial del patrimonio cultural mexicano. Este 2025 se realizará la segunda edición del encuentro que celebra un símbolo que identifica a México a nivel mundial y que ha sido adoptado por gente de otras naciones.

TE RECOMENDAMOS: Así se vivió Alejandro Fernández le canta las mañanitas a Yuridia en pleno concierto en el Estadio GNP

Durante cinco días se llevarán a cabo diversas actividades como conciertos multitudinarios, celebraciones populares y espectáculos especiales, algunos de los cuales serán gratuitos, mientras que otros tendrán costo para los asistentes.

Majo Aguilar en el Zócalo: Fecha, hora, invitados especiales...

El concierto de Majo Aguilar será el domingo 9 de noviembre de 2025, a las 5:30 pm, en el Zócalo de la CDMX. El show de la joven cantante cerrará oficialmente el Congreso Mundial del Mariachi y contará con la participación de varias agrupaciones reconocidas, así como invitados especiales.

La propia intérprete confirmó su participación en el evento ayer, a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un cartel promocional de su participación.

Recuerda que la entrada es libre, por lo que te recomendamos llegar al evento con anticipación para alcanzar un buen lugar.

Agrupaciones e invitados especiales

En el escenario también estarán otras agrupaciones e invitados especiales:

Mariachi Oro de América

Mariachi México de Pepe Villa

Internacional Mariachi Puebla

Mariachi Corona

Martín Urieta (cantautor)

Fátima Bosh (Miss Universo México)

Actividades del Congreso Mundial del Mariachi

Conoce otras actividades que se realizarán en el marco del Congreso Mundial del Mariachi 2025. Algunas tendrán costo de entrada.