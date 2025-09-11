Lanza José María Napoleón el álbum De Corazón Mexicano con el Mariachi Vargas de Tecalitlán

El cantante y compositor mexicano José María Napoleón (Aguascalientes,1948) --Grammy Latino a la Excelencia Musical 2018-- presenta una nueva producción discográfica De Corazón Mexicano (DBM Music, 2025) en el cual lleva al formato de ranchera algunos de sus exitosos temas, acompañado por el Mariachi Vargas de Tecalitlán, ensamble considerado como el mayor representante de la música tradicional mexicana a nivel internacional.

Con cincuenta años de trayectoria, Napoleón ha sido acreedor de múltiples reconocimientos: Grammy Latino a la Excelencia Musical, Ciudadano Honorario Internacional de Nueva Orleans, Discos de Oro y Platino, Imagen de un Billete de la Lotería Nacional... / Bautizado por la crítica como El Poeta de la Canción, sus composiciones (“Eres”, “Pajarillo”, “Después de tanto”, “Ella se llamaba” ...) forman parte del repertorio de José José, Vicente Fernández, Yuri, Juan Gabriel, Placido Domingo, Mon Laferte, Manoella Torres y Carlos Rivera, entre otros destacados vocalistas.

Treces piezas rubricadas por Napoleón (“Vive”, “Pajarillo”, “Celos”, “Hombre”, “Golondrina”, “Después de tanto tiempo”, “Eres”, “Deja tocar tus manos”, “Lo que un día fue”, “Dicen”, “Si tú me quisieras”, “Pájaro herido”, “Canto de otro”) interpretadas bajo dirección musical y arreglos de Carlos Martínez al frente del Mariachi Vargas de Tecalitlán (violines, chelo, viola, guitarra, vihuela, guitarrón, arpa, trompeta, flauta, voces): el fraseo del autor del éxito “Corazón bandido” se proyecta con frescura y probado oficio sobre los jubilosos bemoles de la pujante sonoridad del mejor Mariachi de México.

“Es un sueño grabar un disco con esta agrupación estelar que ha trasladado a los espacios de la ranchera mis baladas con verdadera concordancia instrumental de cuerdas y trompetas. He vocalizado estos treces temas con un respaldo musical envidiable: lo digo de corazón y sin arrogancia, hemos hecho un álbum muy bonito. Es un regreso entrañable a los orígenes de mi música”, expresó El Poeta de la Canción la tarde del pasado miércoles 10 de septiembre en la Sala Cantoral en la presentación para los medios, invitados especiales y amigos de la placa De Corazón Mexicano.

El álbum ya está disponible en todas las plataformas digitales y en una edición especial en formato de vinil en las principales tiendas de venta de fonogramas en todo el país.

Ficha: De Corazón Mexicano

Artista: José María Napoleón & Mariachi Vargas de Tecalitlán

Género: Ranchera

Disquera: DBM Music, 2025