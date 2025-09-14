¿Quién es Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025?

Fátima Bosch es la representante de México y, con su belleza, pondrá en alto el nombre del país el próximo 21 de noviembre de 2025, en Bangkok, Tailandia, durante la 74ª edición de Miss Universo.

Luego de una intensa competencia donde la joven originaria de Tabasco se enfrentó a las representantes de los 31 estados de la República, recibió la corona nacional entre lágrimas y emoción.

La competencia para designar a Miss México se realizó ayer, 13 de septiembre de 2025, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en Zapopan, Jalisco. La final del concurso estuvo muy reñida, pues Fátima Bosch tuvo que competir contra Alejandra Díaz de León (San Luis Potosí), María Fernanda Vázquez Villalobos (Nuevo León), Yoana Gutiérrez Vázquez (Jalisco) y Ana Rosario Ramírez Murillo (Nayarit).

¿Quién es Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo?

Fátima Bosch Fernández es una joven modelo originaria de Tabasco que representará a México en el certamen de Miss Universo 2025, el cual se llevará a cabo en noviembre en Tailandia. Con 24 años de edad, Fátima es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana, y amplió su formación en reconocidas instituciones como la NABA en Milán y el Lyndon Institute en Vermont, Estados Unidos.

Su carrera en el modelaje empezó con su triunfo como La Flor de Oro de Tabasco, en 2018. Además, es aficionada a la equitación, al tenis y a la música.

Apasionada por el arte, la pintura, la moda y la literatura, Fátima Bosch destacó entre el resto de las participantes de Miss México no sólo por su belleza física, pues luce una piel clara, ojos verdes y cabello oscuro, sino también por su disciplina y preparación. Su desempeño en el concurso nacional Mexicana Universal la hizo merecedora de la banda que la acredita como representante oficial de México rumbo a Miss Universo.

Su madre, Vanessa Fernández Balboa, la describió en una entrevista reciente como una mujer serena, comprometida y lista para disfrutar plenamente de esta experiencia, reconociendo también el gran cariño que Fátima ha recibido del público mexicano.

“Fátima está tranquila, no está nada nerviosa. Se preparó y dijo: ‘voy a disfrutar, ya hice mi parte’. Ella está viviendo cada día y cada actividad con plenitud”, dijo la mamá de la representante de México en Miss Universo 2025.