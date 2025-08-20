En un hecho sin precedentes, Palestina participará en Miss Universo este año. La encargada de representar a su comunidad es Nadeen Ayoub, una modelo que destaca por su trayectoria como activista y por sus estudios universitarios en Psicología, además de por su belleza.

La bandera de Palestina podrá ondear en este concurso de belleza por primera vez el próximo 21 de noviembre de 2025, en Bangkok, Tailandia, durante la74ª edición de Miss Universo.

En redes sociales circula un video donde aparece Nadeen Ayoub desde distintos puntos de Palestina. Con el lema “Ella es patrimonio. Ella es esperanza. Ella es TÚ”, el clip ya alcanzó más de cinco mil 500 Me gusta.

¿Quién es Nadeen Ayoub, primera representante de Palestina en Miss Universo?

Nadeen Ayoub, de 27 años, es una modelo, activista, empresaria y coach de bienestar y nutrición con formación en literatura y Psicóloga graduada en la University of Western Ontario, en Canadá. Fue coronada Miss Palestina en 2022, lo que le abrió paso a representar a su país en Miss Earth, donde entró en el top 5 y recibió el título de “Miss Tierra-Agua”.

Criada entre Palestina, Estados Unidos y Canadá, Naaden Ayoub mantiene una fuerte conexión con sus raíces en Yafa y Cisjordania. Actualmente divide su residencia entre Dubái y Ramala, desde donde lidera varios proyectos sociales. Además de su carrera en el modelaje, es fundadora de la Olive Green Academy, una iniciativa que busca promover la sostenibilidad con ayuda de la inteligencia artificial (IA).

La joven también impulsa el empoderamiento femenino a través de la plataforma Sayidat Falasteen, que visibiliza el talento y emprendimientos de las mujeres palestinas. Y con la Organización Miss Palestina, de la cual es fundadora, se enfoca en brindar apoyo a mujeres jóvenes mediante varios programas de liderazgo, busca garantizar el acceso a servicios médicos y a oportunidades educativas.

En medio de los ataques de Israel a Palestina, la participación de Nadeen Ayoub en Miss Universo toma aún más importancia, pues la joven busca mostrar la cultura y los valores de su país al mundo como una forma de resistencia al genocidio.

Nadeen ha expresado en varias ocasiones que su participación en el certamen de belleza va más a allá de un título. Afirma que Miss Universo es una plataforma para llevar el mensaje de paz de las mujeres, niñas y niños palestinos.

“Mientras Palestina soporta el corazón roto, especialmente en Gaza, llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado. Represento a todas las mujeres y niños palestinos cuya fuerza el mundo necesita ver. Somos más que nuestro sufrimiento: somos resistencia, esperanza y el latido del corazón de una patria que vive a través de nosotros”, expresó en Instagram.

Además, considera un honor y una responsabilidad representar a su país a nivel internacional.