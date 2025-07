Rosalía responde a polémica de diseñador que se niega a vestirla por no hablar de Palestina

Rosalía ha reaccionado a la polémica que enfrenta por no pronunciarse de manera directa y pública sobre el conflicto entre Palestina e Israel. Esto después de que un diseñador español se negara a trabajar con ella por lo mismo.

¿Qué pasó entre Miguel Androver y Rosalía?

Recientemente, se hizo viral la noticia de que el diseñador español Miguel Androver se negó a colaborar con Rosalía gracias a que la cantante no se había pronunciado en apoyo a Palestina en el conflicto que existe en Medio Oriente.

“Hay que hacer lo correcto. El silencio es complicidad. Cuando una persona tiene un gran altavoz, con millones de personas que la escuchan, tiene también la responsabilidad de usar ese poder para denunciar este genocidio”, opinó el diseñador.

Agregó: “Rosalía, esto no es nada personal. Te admiro por todo tu talento y por todo lo que has logrado. Y creo que eres mucho más que esos artistas que solo se dedican al espectáculo y al entretenimiento”.

Rosalía reacciona a la polémica

A través de un par de historias en su cuenta de Instagram, la cantante se pronunció en torno a la polémica con un mensaje que dividió opiniones en redes sociales, donde señala la importancia de no ser hostiles de manera horizontal.

“He seguido con gran tristeza lo que se ha venido diciendo estos días”, comenzó. “El hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en absoluto que no condene lo que está pasando en Palestina”, asegura.

En ese sentido, aseguró que “es terrible ver día tras días como las personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar esto, no lo hagan”.

Rosalía se pronuncia tras la polémica: "No veo como avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir adelante en la lucha por la libertad de Palestina. Creo que el señalamiento debería direccionarse hacia arriba (hacía quienes deciden y tienen poder de acción)…" pic.twitter.com/T56X50Xyjd — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) July 30, 2025

Es entonces que señala: “No veo como avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir adelante en la lucha por la libertad de Palestina”, indicó y añadió que “el señalamiento debería direccionarse hacia arriba y no en horizontal”.

Menciona además que a pesar de sus contradicciones “siempre intenta hacer lo correcto”, aunque no siempre lo consiga. Finalmente, agradeció a los activistas, voluntarios y ONG’s que trabajan en la causa.

El mensaje de Rosalía provocó opiniones divididas con comentarios como los siguientes: