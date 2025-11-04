¿Qué pasó con Fátima Bosch en Tailandia? Miss Universo reacciona tras insulto a Miss México 2025 | VIDEO

Fátima Bosch, Miss México 2025, se encuentra en el ojo del huracán, pues al inicio de la concentración por Miss Universo 2025, la modelo tuvo un desencuentro que la llevó a abandonar una importante reunión, lo que generó incertidumbre sobre su participación en el certamen.

¿Qué pasó con Fátima Bosch en Tailandia?

En un video que se hizo viral, podemos ver el momento en que el empresario tailandés, Nawat Itsaragrisil, trató de humillar a Fátima Bosch frente al resto de las participantes de Miss Universo 2025.

El video de Nawat Itsaragrisil, director del concurso MGI, en donde trata de manera irrespetuosa a la concursante mexicana anda dando vuelta en las redes. Varias delegadas se fueron en solidaridad con la mexicana Fátima Bosch.



pic.twitter.com/usIWFfyeFs — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) November 4, 2025

En ese sentido, la criticó por haber rechazado grabar un video en la mañana de aquel día durante la ceremonia en la que se entregan las bandas oficiales del concurso de belleza más importante del mundo. Asimismo, podemos notar como ella trata de argumentar, pero él se lo impide al decirle que sigue hablando y que “no le ha dado la oportunidad de hablar”.

En ese sentido, la cuestiona por levantarse para irse después de que ella le dice, “tengo una voz, no me estás respetando como mujer, estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que tengas problemas con mi organización”.

Cuando esto sucede, algunas de las participantes mostraron sororidad, lo que llevó a varias a querer abandonar el salón. Sin embargo, se detuvieron momentos después. “Si alguna quiere quedarse en el concurso, siéntense. Si salen, el resto de las chicas continuarán”, indicó.

Por su parte, Bosch argumentó que lo ocurrido “no fue respetuoso” ya que “la llamó tonta por tener problemas con la organización”. En ese sentido, ella aseguró que trata de dar lo mejor de ella misma: “Esta es una plataforma para nuestra voz y nadie nos puede callar”, sentenció.

Su acción estuvo respaldada por la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, quien decidió salir de la reunión y expresó que no estaba de acuerdo con lo ocurrido y no se alineaba con sus valores.

Mis Universo reacciona al escándalo con Fátima Bosch

A través de redes sociales, la organización de Miss Universo emitió un comunicado en el que aseguran que junto con Miss Grand International y otros colaboradores locales, buscan “mantener el más alto estándar de respeto, seguridad e integridad” para todos.

En ese sentido, informaron sobre la próxima llegada de Mario Búcaro, jefe ejecutivo de la marca que busca así reforzar la colaboración para asegurar el respeto, la transparencia y la unidad durante el evento.

“Todos los eventos y actividades seguirán de acuerdo con lo planeado”, agregó. Para muchos, las declaraciones no han sido suficiente, ya que piden que el hombre que quiso humillar a Fátima Bosch se aleje de la organización de Miss Universo 2025.