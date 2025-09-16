Miss Sonora reacciona a críticas por no felicitar a Fátima Bosch en Miss México 2025 | FOTO

Miss Sonora reacciona a críticas por no felicitar a Fátima Bosch en Miss México 2025

La victoria de Fátima Bosch como Miss México 2025 se ha visto envuelta en el escándalo, después de señalar que las pocas felicitaciones que recibió por parte de sus compañeras de certamen como falta de sororidad. Ante esto, varias de las modelos han reaccionado a la polémica.

Ahora fue Celeste Hidalgo, Miss Sonora 2025 quien dio su perspectiva sobre lo ocurrido en Miss México 2025, al sostener que no considera que Fátima Bosch fuera la que merecía ganar. De este modo, lanzó un contundente comunicado donde cuestionaba la ‘falta de sororidad’ que se ha mencionado.

Miss Sonora se pronuncia ante críticas

A través de sus redes sociales, la sonorense que quedó en el top 10 del certamen, admitió que se encontraba inconforme con la decisión tomada por el jurado, así como la mayoría de las participantes del concurso.

“Todos vimos lo que ocurrió en la final: de 31 candidatas, sólo cuatro salieron a abrazar a la ganadora. Ese silencio colectivo habla más que mil palabras”, señaló.

Hidalgo también retó a la idea de que las participantes sintieron envidia por no ganar, al precisar: “No se trató de envidia, ni nada personal, sino de una reacción natural ante un resultado que la mayoría sentimos no reflejaba lo vivido”, agregó.

Además, repuso: “No podemos hablar de empoderamiento si se invalida la voz de 27 mujeres que compartimos el mismo proceso. No es falta de sororidad expresar inconformidad con respeto”, indicó.

Miss Sonora reacciona a críticas por no felicitar a Fátima Bosch en Miss México 2025 ı Foto: IG: @celstehidalgo

Miss Sonora deseó “éxito y responsabilidad” a Fátima al representar a México en Miss Universo 2025. “También pido respeto para nosotras. Somos mujeres que dimos lo mejor se si, que nos esforzamos cada dúa y que tenemos derecho a sentir y a cuestionar sin ser llamadas ‘malas perdedoras’”, precisó.

Pidió a los seguidores del certamen armarse con un criterio propio y no dejarse manipular por narrativas externas. “A veces las señales hablan por sí solas, y la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz”, finalizó en su mensaje.

Celeste Hidalgo se suma a las modelos de Miss Universo México 2025 que opinan en redes sociales sobre la victoria de Fátima Bosch. “No merecía ganar y ese pensamiento es cien por ciento respetable. Me llaman hipócrita y doble moral, eso habría sido salir a abrazar a alguien que para mi no merecía ganar por quedar bien, complacer y agradar”, sentenció Miss Puebla recientemente.