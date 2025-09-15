Miss Puebla asegura que Fátima Bosch ‘no merecía ganar’ Miss México 2025 | VIDEO

La victoria de Fátima Bosch en Miss Universo México 2025 se ha visto eclipsada por un fuerte escándalo, pues en redes sociales han criticado duramente a las participantes que decidieron no felicitar a la ganadora de la edición actual del certamen de belleza, desatando un debate sobre la sororidad.

Ahora, la representante de Puebla, Camila Canto, ha reaccionado a las críticas y dio su perspectiva, dejando claro que a lo que le parecía, Fátima Bosch “no merecía ganar” Miss México 2025. Sus comentarios reavivaron la polémica y la mostraron como una mujer ‘sin pelos en la lengua’.

Fátima Bosch lamenta que solo 4 participantes la felicitaron tras ganar Miss México 2025 ı Foto: IG: @fatimaboschfdz

Camila Canto, Miss Puebla, habla de Fátima Bosch

En redes sociales, circula un video recogido de las historias de la poblana de 25 años de edad, quien opinó sobre las críticas que ha recibido ella junto con sus compañeras de certamen por no haber celebrado la victoria de Bosch e incluso decir que Miss Jalisco era “la verdadera ganadora”.

“Para mí Fátima no merecía ganar y ese pensamiento es cien por ciento respetable. Me llaman hipócrita y doble moral, eso habría sido salir a abrazar a alguien que para mi no merecía ganar por quedar bien, complacer y agradar”, sentenció.

Si bien no reveló los motivos por los que pensaba de esa manera, sí dejó claro que el público no conoce lo que sucede en este tipo de eventos, pues lo que la audiencia ve es lo que se transmite en televisión y lo que publican los involucrados.

“Ustedes viven los certámenes de belleza a través de nosotras, no viven lo que pasa realmente. No tienen idea de nada”, señaló y deseó que el equipo le ayude a Fátima a poder tener un buen desempeño en Miss Universo 2025.

“Fátima no es mi amiga porque tenemos personalidades completamente distintas y no congeniamos”, siguió, “para mí, la que tenía que ganar era Yoana (Miss Jalisco) y abracé y celebré a Yoana”, aseguró.

Incluso, Camila aseguró que “se chuleaban” mutuamente y llevaban una relación de respeto. “No señalen tanto, no conocen nada”, finalizó sobre su punto de vista.

Además, en su historia dejó un texto que decía: “La sororidad no se trata de fingir sonrisas ni de actuar frente a las cámaras; la sororidad real se basa en el respeto, la autenticidad y en la libertad de cada mujer de decidir como actuar desde lo que realmente siente”, describió Camila Canto, dejando así muy clara su perspectiva sobre la polémica con Fátima Bosch.