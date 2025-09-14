Miss México 2025: Fátima Bosch lamenta que solo 4 participantes la felicitaron por ganar | VIDEO

Este sábado, Fátima Bosch se convirtió en Miss Universo México 2025 como representante de Tabasco. Su coronación se vio opacada por un momento que desató críticas, pues las redes sociales no tardaron en apuntar que muy pocas concursantes fueron con la ganadora para celebrar su victoria en el certamen de belleza.

Y es que fue la misma Fátima Bosch quien admitió que solo cuatro de sus 31 compañeras la felicitaron, lo que dejó en evidencia lo que muchos califican como una falta de sororidad por parte de las integrantes de Miss Universo México.

Congratulations to Miss Universe Mexico 2025, Fatima Bosch 🇲🇽✨ Thailand is the stage for your next big moment. May this journey be filled with pride, joy, and the unique sparkle of México. Go shine, reina! 👑

¿Qué dijo Fátima Bosch sobre sus compañeras de Miss Universo México?

En una entrevista posterior a su coronación, la modelo tabasqueña dejó ver su molestia o incomodidad ante el poco apoyo que recibió por parte de sus propias compañeras del certamen de belleza.

“La sororidad verdadera no es de dientes para afuera, yo creo que la tenemos que aplicar y hoy creo que tristemente no se dio”, comenzó, “las únicas compañeras que salieron a abrazarme fueron las que mencioné”, explicó sobre el motivo de su comentario.

Agregó: “Es muy fácil dar un discurso sin sentir las cosas”, dijo al mencionar que sería bueno que la misma se practicara en realidad. “(Hay que ) entender que solamente una puede ganar, aprender a perder”, señaló.

#FátimaBosch, representante de Tabasco se coronó como Miss Universo México 2025, y tras la coronación señaló poco apoyo entre las participantes: "La sororidad verdadera tristemente no se dio. Sólo 4 compañeras me felicitaron".



#MissUniverseMexico2025 #MUMX25 #MUMX25 pic.twitter.com/WzBlffWhZJ — Pajaré. 🐦📸📝 (@ELPAJANAVARRO) September 14, 2025

Además, Fátima aseguró que seguirá dando lo mejor de ella misma a quienes se atreven a conocerla. “Hay muchas lindas que son muy lindas, que sí te apoyan y otras no, creo que así es en esto”, lamentó.

¿Candidatas acusan de fraude a Miss México?

En redes sociales, podemos ver un video que ha llamado la atención del público de certámenes de belleza, quienes notaron a las participantes del concurso inconformes con quién se convirtió en la ganadora en la edición 2025.

En ese sentido, las escuchamos gritar los nombres de las finalistas, pero no de la ganadora. “Las verdaderas ganadoras”, gritan en medio de los aplausos por el resto. Se dice que varias de ellas sabían que sería la ganadora, pues Osmel Souza ‘El Zar de la Belleza’, ya la había marcado como su favorita.

Si bien algunos están de acuerdo con Fátima Bosch al decir que las modelos fueron poco sororas con ella, otros ponen en duda los motivos por los que las participantes de Miss Universo México 2025 no la apoyaron, al asegurar que saben algo que el resto no sobre el evento.