Edad y estatura de Fátima Bosch, Miss Universo México 2025

Fátima Bosch es Miss Universo México 2025, victoria que ha generado controversia en el mundo de los concursos de belleza, pues participantes del certamen han asegurado que la joven modelo ‘no merecía ganar’ y marcaron su preferencia por Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco sobre la oriunda de Tabasco.

A pesar de los diversos comentarios, Fátima Bosch será quien represente a México para Miss Universo 2025, quien además hizo historia al convertirse en la primera mujer de Tabasco en obtener la corona en el concurso de belleza.

“Me encantaría usar esa corona para llevar luz a donde solo había oscuridad, para inspirar a niñas y mujeres a que crean en la fuerza de su voz, pero sobre todo, a que crean que son suficientes con lo que son el día de hoy”, expresó ella sobre lo que haría en su reinado, antes de obtenerlo.

Edad y estatura de Fátima Bosch

El público ahora quiere saber todo sobre la joven tabasqueña, quien hace solo un par de días fue coronada por Melissa Flores, la reina saliente. Con 24 años de edad, la joven es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana.

La joven mide 1.74 metros, por lo que es considerada más alta que el promedio de las mujeres en México por varios centímetros, aunque dentro de la media de las modelos que formaron parte del certamen de belleza.

Su carrera en los concursos de belleza inició en el año 2018 con su triunfo como La Flor de Oro de Tabasco. Ahora, destacó entre el resto de las participantes de Miss Universo México y ha sido la seleccionada de este año para representar al país.

Tras su victoria, la mujer hizo un llamado a la solidaridad, al lamentar que solo cuatro de sus compañeras la felicitaron por haber ganado: “La sororidad verdadera no es de dientes para afuera, yo creo que la tenemos que aplicar y hoy creo que tristemente no se dio”, destacó.

Ante esto, recientemente Miss Puebla salió a dar su opinión, al sostener que la victoria de Miss México 2025 no le pareció correcta: “Para mí Fátima no merecía ganar y ese pensamiento es cien por ciento respetable. Me llaman hipócrita y doble moral, eso habría sido salir a abrazar a alguien que para mi no merecía ganar por quedar bien, complacer y agradar”, sentenció.