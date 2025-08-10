¿Quién es Yoana Gutiérrez? La amiga de Priscila Valverde

Yoana Gutiérrez es una de las íntimas amigas de Priscila Valverde, quien este domingo 10 de agosto apareció en la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3, donde se dedicó a apoyar a su amistad en la que es su segunda nominación de la temporada.

En su aparición en La Casa de los Famosos México 3, Yoana Gutiérrez destacó por su belleza y elegancia, lo que la destaca como una concursante de eventos de belleza y desata curiosidad entre los televidentes que desean saber más al respecto de su vida y su amistad con Priscila Valverde.

¿Quién es Yoana Gutiérrez?

Yoana Gutiérrez se convirtió recientemente en Miss Jalisco 2025, quien se encuentra en competencia para ser la próxima Miss México 2025, por lo que comparte con la modelo el ambiente de concursos de belleza.

Sobre su victoria, señaló: “Celebro con esta foto una oportunidad más , un sueño que tuve desde niña y que hoy el Universo me está dando después de tanto esfuerzo, trabajo, perseverancia y mucha pasión por lo que hago“.

La mujer es licenciada en contaduría pública. Modelo y empresaria, fue Miss Grand México 2017 con TOP 20 en Miss Grand International 2017, fue Directora Estatal de Miss Jalisco y Señorita Region de los Altos 2013.

Con solo 31 años de edad, la mujer destaca por su belleza, que en redes sociales presume con orgullo. También comparte imágenes de ella en momentos de su día a día y su trayecto en los concursos de belleza que la han hecho despegar.