La Casa de los Famosos México 3: Así fueron los posicionamientos este 10 de agosto

Después de una semana llena de conflictos, este domingo se llevó a cabo la segunda gala de La Casa de los Famosos México 3, donde llegó el momento en que los habitantes se enfrentaran cara a cara con mensajes contundentes y firmes.

La semana pasada, La Casa de los Famosos México 3 destacaba por su ambiente tranquilo y sin conflictos, pero ahora el clima en la misma ha aumentado con disputas y estrategias más claras entre los habitantes y cuartos.

Por este motivo, los fans del reality show esperaban encuentros sin filtros y algunos momentos de humor entre los enfrentamientos de lo que ya se ha convertido en una verdadera competencia.

Algunos de los posicionamientos más esperados han sido los de personalidades como Ninel Conde y sus secuaces contra Alexis Ayala o Mar Contreras, así como del cuarto Noche con Priscila Valverde.

Así fueron los posicionamientos

Mariana Botas se posicionó frente a Alexis

Acusó al actor de tener un cambio de actitud, pues asegura que esta semana se ha encontrado aislado y ha tenido comentarios incorrectos contra sus compañeras.

“Buscaré algo de valor en lo que me dices, respeto tu opinión, pero no lo comparto”, dijo de manera cortés el actor, quien destacó la importancia de la individualidad en el juego.

Shiky se posicionó frente a Alexis

Le repitió que le dio dos puntos al nominarlo y lo señaló porque el actor le repitió en varias ocasiones sobre ello. Igual, le dijo que ha dado poco contenido y que “no es Dormilandia”.

“Me gustaría que tuvieras un poco de más temple”, le dijo Alexis sobre lo que dijo el español, “la correa que te pusieron es invisible”, añadió en una fuerte indirecta contra Ninel Conde.

Aaron Mercury se posicionó frente a Priscila Valverde

“Te has aislado un poquito en tu grupo y no he visto una iniciativa para conocer a todos en la casa”, dijo el joven a la modelo al asegurarle que estaba desaprovechando aquello.

Por su parte, Valverde mostró su disposición a hablar con él en algún momento del futuro si es que ella logra permanecer en la casa, al dejarle claro que el poco acercamiento que han tenido es porque no tienen muchos temas de conversación en común.

Facundo se posicionó frente a Alexis

Con un nuevo rap, Facundo señaló a Alexis por sus comentarios con otras mujeres, al criticarlo por sus formas de hablar y sus comentarios sobre ellas.

Por su parte, Alexis señaló que “la manera en la que está manejando las cosas no le parece correcto”, al mencionar que no le parece adecuado que se le trate de machista. Además, lo criticó por “apagar a la gente” con ataques como los que ha hecho contra Aldo o Aaron.

El Guana se posicionó frente a Priscila Valverde

El comediante comentó que se posiciona contra ella porque “tratar o querer ayudar no es la misma forma que ayuda”, al dejar claro que ella no esta apoyando. Además, comentó que se está jugando por cuartos.

Ella comprendió y aceptó sus palabras “con mucho cariño”, al mostrarse tranquila y mencionar que es normal que comience a haber lealtad por cuartos.

Dalilah Polanco se posicionó frente a Alexis Ayala

“Me equivoqué en esta nominación”, aseguró ella, al mencionar que “le mostró al león dormido con las garras de fuera”, dejando ver que le dolió que él la nominara.

Por su parte, él pidió “no dejes que te llenen la cabeza de ruido. Tienes talento suficiente para brillar sola” y destacó cómo ambos han hecho una mancuerna para poner orden en la casa.

Aldo de Nigris se posicionó frente a Priscila Valverde

“Me sacaste de mi cama. Yo creo que no hemos conectado, amistad genuina”, dijo el influencer, al dejar claro que no tiene ningún otro problema en contra de la mujer. Ella estuvo de acuerdo con las palabras del creador de contenido, sin mayor drama.

Elaine Haro se posicionó frente a Alexis Ayala

La joven mencionó que ha convivido poco con el actor, además que “han habido ciertas actitudes que no le han gustado” como miradas y modos “muy desatinados”. Además, indicó que “le gustaría que quien se quedara tenga toda la energía para integrarse”.

Por su parte, él mencionó que “le da mucha pena” que hablaran así, además de mencionarle que le habría gustado hablar antes de ello. “Lo que yo busco es orden”, le indicó y agregó que ella puede llegar lejos si “busca sus propias banderas”.

Abelito se posicionó frente a Priscila Valverde

Con su característico sentido del humor, él mencionó que “son polos opuestos” en tamaño, aunque tienen algunas características en común. “Quiero que te vayas para que podamos vibrar, no me gustaría tener malos entendidos”, dijo sobre la posibilidad de reencontrarse.

“Eres un gran ser humano de corazón”, le dijo ella, al asegurar que comprende que él se mantenga leal a su habitación y dejando claro que su amistad no se dañará por el posicionamiento.

Ninel Conde se posicionó frente a Alexis Ayala

La actriz admitió que lo admira como actor y “gran orador”. Además, menciona que si bien en un inicio tuvo una “grata sorpresa con él”, en la segunda “hubo un cambio drástico” después que se perdieron juegos y su nominación. También habló de los comentarios que “la hicieron sentir incómoda”.

“No reflejes en mi tu debilidad, tú no pudiste con la nominación”, le pidió él al indicar que ser nominado indica fortaleza por parte de él mismo. “Tengo más vida que muchos que los que están aquí [...] Lo único que vas a tener de mi será respeto a veces eres débil como ser humano”, le indicó.

Ante eso, ella estalló y aseguró que “en la vida no es así”, dejando ver que se molestó mucho por la reacción de Alexis Ayala.