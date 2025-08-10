Abelito habla del fuerte accidente que dejó a su mamá en coma: ‘No me conocía’

Una emotiva plática entre Abelito y Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 3 abrió una ventana al episodio más doloroso de su vida, el grave accidente que sufrió su madre, doña Cristina. El influencer, originario de Zacatecas, compartió ese recuerdo con una vulnerabilidad que conmovió a compañeros y televidentes por igual.

El relato comenzó al describir cómo, tras una semana en coma, su madre despertó sin reconocerlo. Abelito confesó que, al visitarla, ella reaccionó como si él fuera alguien más: “Cuando me dejaron pasar a visitarla, fui y no me conocía… Pues salí llorando”.

Ese frío encuentro continuó al día siguiente, contó el influencer y licenciado en Economía, cuando ella comentó: “Ah, mira, ya también me visitó mi hijo”, aunque lo asociaba a otra persona. Y, aún más desgarrador: pensando que él era una enfermera, mencionó que el hijo que le había visto era el hermano fallecido de Abelito.

A pesar de lo traumático del diagnóstico, la salud de su madre mejoró con el tiempo. Abelito continuó el relato mientras le cortaba el cabello a Alexis Ayala: “Sí hubo algunas secuelas, pero no así como cosas del habla, pudo caminar todo bien. Gracias a Dios la contó”.

En seguida, el joven compartió cómo fue el proceso de recuperación tras salir del hospital. Agregó que la familia necesitó de “paciencia, no estresarla tanto”. Y resaltó que lo mejor fue poder reunirse en diciembre con todos: “Ese diciembre, ver a mi familia reunida… fue lindo”.

Para usuarios en redes sociales fue imposible no emocionarse con el testimonio. Abelito —quien ya ha sido honesto con el público sobre su vida— compartió este fragmento íntimo dentro del reality, abriendo su corazón al contar este duro episodio familiar.

