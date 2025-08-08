Abelito modela en traje de baño y enseña sus enormes atributos | VIDEO

Abelito desfila en traje de baño en La Casa de los Famosos México

En La Casa de los Famosos México se armó el concurso de belleza en el que los hombres desfilaron en traje de baño, pero sin duda el que se llevó las miradas de los habitantes y de los usuarios fue Abelito.

Después de la gala del jueves, en la que se conoció al participante que se enfrentará a Ninel Conde por la Salvación, los habitantes se pusieron a jugar a que estaban en un concurso de belleza.

Priscila Valverde fue la conductora de ese concurso y empezó a llamar a cada uno de sus compañeros y todos eran Misses según del estado en el que nacieron.

Los que más llamaron la atención en la primera etapa fueron: Miss Tlalpan (Facundo); Miss Celaya (El Guana); Miss Monterrey (Aldo) y Miss Zacatequitas (Abelito).

Priscila Valverde con su experiencia en concursos de belleza armó la ronda en traje de baño, por lo que todos los chicos fueron a pedirles prestados bikinis a las mujeres, aunque todos lo usaron arriba de su ropa interior, fue el momento más épico de la noche.

Abelito en traje de baño casi desnudo en La Casa de los Famosos México 3

Abelito sorprendió porque salió en traje de baño, se puso un corpiño rosado y un bikini diminuto, pese a que traía su ropa interior abajo, los habitantes y el público quedaron impactados porque al influencer se le vio su zona íntima.

Abelito sorprende al pasear en traje de baño en La Casa de los Famosos ı Foto: Redes sociales

Los participantes del reality show no pudieron ocultar su sorpresa cuando vieron su pronunciada zona íntima, tan es así que en las cámaras del 24/7 tuvieron que censurar la pasarela de Abelito.

Sin embargo, cuando el tiktoker se colocó a un lado de sus compañeros Aldo y El Guana se podía apreciar un gran bulto en el área del bikini.

Así reaccionaron a los atributos físicos de Abelito

Los habitantes de la casa no dejaron de comentar este momento y le hicieron a comentarios a Abelito con respecto a su gran tamaño: “El pistolón”, le dijo El Guana al influencer.

Por su parte, Facundo hizo comentarios más directos y aseguró que el youtuber está tan dotado que “seguro se le sube la presión cuando” tiene encuentros íntimos.

Los fans de La Casa de los Famosos México también hicieron fuertes comentarios con respecto a lo sucedido: “ ¿ Porque Abelito traía el control de la. Tv metido en el traje de baño?”, “Abelito en traje de baño con la palanca del baño”, fueron algunos de los comentarios.

Abelito gana el certamen de belleza

Después de la prueba de traje de baño, los participantes del programa hicieron su última prueba en vestido de noche. Abelito salió con un minivestido azul, Elaine le prestó accesorios, así como Ninel Conde.

Después del tremendo show que dio en traje de baño, el ganador indiscutible del concurso de belleza fue Abelito o Mis Zacatequitas.