Superestrella del CMLL lanza impactante reto para Abelito, la sensación de La Casa de los Famosos (VIDEO)

Abelito es la sensación de La Casa de los Famosos.

Abelito está siendo la sensación de La Casa de los Famosos al ganarse el corazón de todos los fanáticos de este reality show, pero también se robo las miradas de una superestrella del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), que le mandó un reto para cuando salga del programa.

El gladiador mexicano del que hablamos es KeMalito, quien estuvo en un podcast llamado ‘Enmascarados’ y ahí fue donde dijo “sobres, sí” mostrando su interés en subirse al ring para enfrentar a Abelito, aunque remarcó que lo retará cuando el creador de contenido salga de La Casa de los Famosos.

De momento, el gladiador del CMLL expresó su felicidad por ver a alguien de talla baja triunfando en un programa que es visto por millones de personas, deseando que Abelito sea el que salga del famoso reality show con el premio de 4 millones de pesos.

KeMalito llenó de elogios a Abelito

KeMalito quiere enfrentarse ante Abelito arriba del ring, pero también está feliz por ver a alguien con su misma condición triunfando en un programa tan grande como La Casa de los Famosos y llenó de elogios al creador de contenido.

El luchador mexicano comentó que “la neta es algo bien chido que represente a las personas de talla baja... La neta, que gane, porque pues estaría muy chido que una persona en nuestra condición gane”; además, reveló que aún no conoce a Abelito, pero “la neta, pues algún día espero conocerlo”.

Por último, una de las personas le dijo a KeMalito que también podrían hacer equipo y enfrentarse ante su némesis y acérrimo rival KeMonito, algo que el gladiador mexicano afirmó.

Güey no puedo tomar enserio a Abelito con su cuba en la mano 🤭🤣🫰🏻#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/qVLVSYog3y — Briii1998 ☕︎︎ ☄︎ (@briii_1998) August 9, 2025

Abelito es uno de los favoritos por el público para ganar La Casa de los Famosos

Desde que ingresó a La Casa de los Famosos de sorpresa adentro de una bola disco, Abelito se ganó los corazones de la gente que ve el famoso reality show, además de su carisma y buenos chistes que dice en todo momento.

El creador de contenido es uno de los fuertes contendientes a llevarse el premio de 4 millones de pesos. De momento no ha sido nominado para el domingo de eliminación, pero si los habitantes se dan cuenta de que es de los favoritos, podría estar en la placa en algún momento.

Por lo mientras, Abelito sigue pasándola bien dentro de la casa y ganándose cada día a más gente para que lo apoyen en su camino a la gran final.

