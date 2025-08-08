Adrián Marcelo se burla de Abelito y desata críticas: ‘El menos ardido’ | VIDEO

Adrián Marcelo generó polémica una vez más al lanzar una serie de comentarios sobre Abelito, el habitante de estatura baja de La Casa de los Famosos México 3 que ha conquistado al público. Ante ello, usuarios en redes sociales criticaron al comediante por burlarse del querido influencer.

Critican a Adrián Marcelo por burlarse de Abelito

Un video corto se ha viralizado en redes sociales por tratarse de un nuevo comentario de “humor negro” por parte de Adrián Marcelo, que tocó el tema de La Casa de los Famosos México 3 y de Abelito, haciendo referencia a la condición de quien se ha convertido en uno de los habitantes favoritos de la audiencia.

Abelito pidió que cada que se echara un clavado le pusieran el efecto de gotita y aquí voy yo de nuevo JAJAJAJAJA BYE 😭 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/xzbNw2OUav — Anxiety (@andrescaceress1) August 8, 2025

Y es que a pesar de que ya pasó un año desde que él formó parte del programa, el conductor no ha perdido la oportunidad de seguir hablando del reality show cuando tiene la oportunidad, lo que en parte lo ha ayudado a mantenerse vigente fuera de su audiencia.

Ahora, Adrián decidió insultar a los anteriores ganadores de las ediciones pasadas, Wendy Guevara y Mario Bezares, además de a Abelito, quien asegura que será el ganador de la tercera temporada del programa, aunque no lo dijo de una manera muy amable:

“Ya la ganó un señor con tetas, ya la ganó un ex convicto, sigue un enano de ganarla”, dijo él con su peculiar sentido del humor. Además, remató con un comentario sobre las personas de estatura baja: “Los enanos están feos, y él (Abelito) es una persona como yo, pero en versión chiquita”, agregó.

Los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar a los comentarios del youtuber, quienes criticaron fuertemente a Adrián Marcelo por sus comentarios sobre Abelito, aunque otros o justificaron al indicar que ambos son amigos. Te dejamos algunas de las reacciones:

“Está agüitado de no ser el primer estéril en ganarla".

“Todos ganan menos él”.

“Puro nuevo opinando, son brothers de hace ratos".

“El menos ardido”.

“Con este tipo de amigos, para qué enemigos”.