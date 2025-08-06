Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 este 6 de agosto

Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3

Este miércoles se llevó a cabo la segunda ronda de nominaciones en La Casa de los Famosos México 3, dónde los habitantes tuvieron la oportunidad de elegir a quienes quieren fuera de reality show al votar por ellos y así, ponerlos en la tabla de nominados.

Uno de los nominados tendrá que salir de La Casa de los Famosos México 3 el próximo domingo, por lo que se trata de una de las elecciones más importantes que toman los integrantes semana con semana. Estos son procesos individuales, aunque es cierto que en cada ocasión se forman alianzas.

Así nominaron en la semana 2 de La Casa de los Famosos México 3

Las nominaciones se llevaron a cabo este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto:

Mariana Botas

2 puntos a Alexis Ayala

1 punto a Mar Contreras

🚨Asi nomino Mariana Botas

El Efecto Ninel se ve en las Nominaciones

2 puntos para Alexis por lo que paso recientemente y 1 a Mar porque su manera de ser competidora no va con nosotras#LaCasaDeLosFamososMexico #LCDLFMX3



pic.twitter.com/BAzkTdnXEw — Kevina 💚👽 (@KevinaParker993) August 7, 2025

Priscila Valverde

2 puntos a Alexis Ayala

1 punto a Mar Contreras

Facundo

2 puntos a Adrián Di Monte

1 punto a Alexis Ayala

Aaron Mercury

2 puntos a Facundo

1 punto a Shiky

Aarón le da 2 puntos a Facundo y 1 punto a Shiky🤭🤣👏🏼#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/TlpdomVmDs — Briii1998 ☕︎︎ ☄︎ (@briii_1998) August 7, 2025

INFORMACIÓN EN DESARROLLO