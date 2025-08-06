Voto por voto

Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 este 6 de agosto

Te decimos a quiénes nominaron los habitantes esta semana para que sea el segundo eliminado de la temporada

Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3
Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 Foto: Especial
Por:
Mariana Garibay

Este miércoles se llevó a cabo la segunda ronda de nominaciones en La Casa de los Famosos México 3, dónde los habitantes tuvieron la oportunidad de elegir a quienes quieren fuera de reality show al votar por ellos y así, ponerlos en la tabla de nominados.

Uno de los nominados tendrá que salir de La Casa de los Famosos México 3 el próximo domingo, por lo que se trata de una de las elecciones más importantes que toman los integrantes semana con semana. Estos son procesos individuales, aunque es cierto que en cada ocasión se forman alianzas.

Así nominaron en la semana 2 de La Casa de los Famosos México 3

Las nominaciones se llevaron a cabo este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto:

TE RECOMENDAMOS:
Nominados de La Casa de los Famosos México 3
Segundas nominaciones

La Casa de los Famosos México 3: ¿Quiénes son los habitantes NOMINADOS este 6 de agosto?

Mariana Botas

  • 2 puntos a Alexis Ayala
  • 1 punto a Mar Contreras

Priscila Valverde

  • 2 puntos a Alexis Ayala
  • 1 punto a Mar Contreras

Facundo

  • 2 puntos a Adrián Di Monte
  • 1 punto a Alexis Ayala

Aaron Mercury

  • 2 puntos a Facundo
  • 1 punto a Shiky

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Aseguran que Ángela Aguilar está furiosa por la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha
¿No le convino?

Aseguran que Ángela Aguilar está furiosa por la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha | VIDEO