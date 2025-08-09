Alexis Ayala celebra su cumpleaños 60 con curioso pastel

El reconocido actor y productor Alexis Ayala celebró este 9 de agosto su cumpleaños número 60 de una manera muy particular y divertida desde La Casa de los Famosos México 3. Su esposa, Cinthia Aparicio, decidió sorprenderlo enviándole un pastel muy original: una réplica comestible de una credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, mejor conocida como INAPAM, lo que provocó risas y comentarios en redes sociales.

En las imágenes compartidas por en redes sociales se observa a Alexis Ayala posando sonriente junto al pastel con forma de credencial, mientras sus compañeros posan junto a él.

Alexis Ayala festeja su cumpleaños 60 ı Foto: Especial

Así se vivió el emotivo momento en LCDLFMX 3.

La esposa de Alexis Ayala lo sorprende en su cumpleaños 60 con una multitud afuera de La Casa de los Famosos México 3

Su esposa Cinthia Aparicio, compartió una foto donde posa junto a él y escribió: “Es tú cumpleaños mi gran bendición @alexisayala!! Doy gracias por tenerte conmigo, mi compañero, mi inspiración!! Felicidades al hombre más maravilloso que he conocido, mi esposo, mi MR, mi guerrero... Qué bendición estar de tú mano, crecer de tú mano, caminar de tú mano. FÉLIZ CUMPLEAÑOS MI AMOR (te extraño en silencio, sigue rugiendo)“.

Además de este regalo especial, los fans del actor se organizaron para celebrarlo de una manera más cercana. A través de las redes sociales oficiales de Alexis Ayala, el equipo de manejo de redes convocó a sus seguidores a participar en una dinámica especial para acompañarlo en su día.

Con un toque de misterio, la invitación fue publicada el 8 de agosto con un mensaje que decía: “Atención agentes, misión especial. Mañana es el cumpleaños de El Mister y queremos hacer de su cumpleaños uno muy feliz. Los invitamos a que nos acompañen a celebrar y hacerle llegar nuestro cariño y apoyo. Envíen DM para compartirles la ubicación”.

Este mensaje entusiasmó a sus seguidores, quienes no dudaron en apoyar a Alexis en este día especial. Cerca de las 11:00 am, la multitud, acompañada de Cinthia Aparicio, envió desde fuera de La Casa de los Famosos 3 ánimos al actor, quien logró escuchar “Ruge como león”, que le sacó varias lágrimas.

Alexis Ayala, conocido por su participación en múltiples telenovelas, películas y programas como La Casa de los Famosos México 3, demuestra que la edad no es impedimento para celebrar con alegría, autocompasión y sentido del humor. Su pastel, más que una burla, fue recibido como un guiño ingenioso a su nueva etapa como adulto mayor.

Con frases como “El Mister sigue con todo” y “60 y contando”, los fans celebraron al actor, quien lleva décadas en la pantalla chica y que, al parecer, aún tiene muchas misiones por cumplir.