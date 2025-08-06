¿Qué enfermedad tiene Alexis Ayala?

Alexis Ayala es uno de los habitantes que ha llamado la atención de los seguidores de La Casa de los Famosos México 3 por sus muchas experiencias en la vida y su participación donde ha tratado de mantener la cordialidad a pesar de los conflictos.

Si bien al inicio de La Casa de los Famosos México 3 se perfila como uno de los habitantes que tendrá éxito en el reality show, Alexis Ayala ha enfrentado momentos complicados en su vida y actualmente padece de enfermedades que hacen que deba cuidar su estilo de vida durante el programa de aislamiento.

Las enfermedades de Alexis Ayala

El esposo de Cynthia Aparicio padece de hipertensión arterial sistémica, también conocida como ‘presión alta’, una condición médica crónica donde la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias se mantiene persistentemente elevada.

Esta presión obliga al corazón a hacer un mayor esfuerzo para bombear sangre, según especialistas, por lo que puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares e incluso daño renal.

Si bien esta es la única enfermedad que el famoso ha mencionado de momento, es sabido que en el pasado, ha enfrentado condiciones de salud que lo han llevado a tener que cuidarse con una vida donde haga ejercicio y dieta.

En ese sentido, fue en 2018 que el hombre sufrió un infarto al miocardio cuando estaba en Acapulco con su hija Roberta. El actor detalló que comenzó a sentirse mal después de un día de alberca y comida con su familia.

Desde ese momento, Ayala ha tenido que mantener un tratamiento para controlar su presión y prevenir nuevos eventos cardiovasculares que dañen su estado físico.

Por este motivo, muchos de los fans de Alexis Ayala mostraron cierta preocupación al saber que el artista padece de una enfermedad que evita que pueda demandarse físicamente en exceso y cambios emocionales, aunque él se siente seguro de su salud física.