Adrián Di Monte se burla de la violencia de género tras pelea de Ninel Conde con Alexis Ayala | VIDEO

Alexis Ayala y Ninel Conde tuvieron un fuerte enfrentamiento este miércoles en La Casa de los Famosos México 3, cuando la cantante estalló contra el actor al no parecerle el modo al que se dirigió a Elaine Haro.

Esto llevó a que Ninel Conde acusara a Alexis Ayala de haber sido violento contra la joven creadora de contenido, lo que se convirtió en una disputa de la que se enteraron el resto de los miembros de La Casa de los Famosos México 3, así como el resto del público.

El público reaccionó de manera bastante negativa a la situación, pues no tardaron en tachar a Ninel Conde de haber exagerado la situación y estar buscando un motivo para pelear con la bandera del feminismo.

Adrián Di Monte se burla de Ninel Conde

Después de la pelea, en una conversación con los participantes del reality show en el patio, el histrión comentó sobre la pelea que tuvo con la famosa, donde dejó ver que no le parecía que ella escalara la situación de lo que había sucedido.

“Acepto el comentario, pero no lo comparto. Ya le pedí una disculpa (a Elaine), Ninel está en el plan de ella”, compartió y señaló que no consideraba que el tema tuviera que ver con el feminismo.

Fue entonces que llegó Adrián Di Monte, que comenzó a escuchar brevemente a Alexis. Después de unos momentos, él decidió burlarse de la situación después de escuchar cuál fue la anécdota.

En medio de la conversación, Adrián dijo que lo importante era “no llevarlo a un tema de igualdad de género”, pues “es un juego”. Ante esto, el resto de los participantes asintieron a excepción de Facundo y Aldo de Nigris.

“Eso se me hace... bueno, créanme que yo tengo mucha experiencia en eso (temas de violencia contra la mujer por las acusaciones de Sandra Itzel)” se burló antes de alejarse dando saltitos, “es un golpe...” añadió después bastante molesto.