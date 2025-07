Se inunda la casa de Alexis Ayala antes de entrar a La Casa de los Famosos México 3: ‘Había 40 cm de agua’ | VIDEO

Alexis Ayala reveló que se inundó su casa a pocos días de su entrada a La Casa de los Famosos México 3. De este modo, el actor compartió que sufrió consecuencias por las fuertes lluvias en San Jerónimo.

Fue hace un par de semanas que se reveló la participación de Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 3. Ahora, comparte que enfrenta complicaciones en el hogar que comparte con su esposa, Cynthia Aparicio.

Se inundó la casa de Alexis Ayala

En un reciente encuentro con los medios, el actor de telenovelas compartió que él y su esposa tuvieron que cancelar una función de una obra de teatro en la que ambos participaban por un accidente.

“Ayer se nos inundó la casa y fue: ‘¿qué hacemos? ¿Damos la función?’ y me dice Cinthia: ‘son nuestras cosas’ y por eso cancelamos. Nos fuimos para allá y había 40 centímetros de agua de donde se inundó y se metió a la casa”, compartió.

En ese sentido, compartió que incluso algunos muebles salieron dañados: “Muebles y esto, hasta ahorita van a cambiar el piso, pero eso es responsabilidad de ahí y otras cosas que tenemos que ver. Van a revisar toda la casa y demás detalles”, indicó.

Alexis Ayala. ı Foto: IG: @alexisayala

“Bendito sea Dios no agarró a ninguno de los contactos, no lo alcanzó porque eso hubiera sido terrible”, aseguró al pensar en lo riesgoso que habría sido la mezcla de la electricidad con el agua.

Ante ello, Ayala admite que se siente intranquilo a días de formar parte de La Casa de los Famosos México 3, pues la inundación en su casa le hizo comprender que podrían suceder muchas cosas sin que él se vaya a dar cuenta:

“Eso a la hora de la hora me hizo decir: ‘voy a estar incomunicado’ y de eso hablamos ayer. Se ha presentado mucha gente a decirme, amigos con los que he hablado y me dijeron. ‘Cinthia no va a estar sola, ni tu mamá ni Roberta (su hija)’”, explicó.

A pesar de todo, Alexis Ayala aseguró que está emocionado de participar en La Casa de los Famosos México 3, sobre todo por la oportunidad de conocerlos a todos y la posibilidad de ganar el reality show.