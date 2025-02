Alexis Ayala recuerda cuando casi llega a la cárcel por robar: ‘Fue la primera vez que vi llorar a mi papá’ | VIDEO

Alexis Ayala contó un episodio de su juventud que pudo haber cambiado por completo su vida, cuando por un error y una mala decisión, el famoso decidió robar unas llantas, pero fue atrapado por la policía y sus padres tuvieron que ayudarle a salir del apuro.

Alexis Ayala recuerda cuando casi llega a la cárcel

En una conversación con Yordi Rosado, Alexis Ayala recordó cuando sufrió bullying en la escuela por no tener el mismo nivel socioeconómico que sus compañeros. En la entrevista, el actor indicó que al no tener dinero, decidió robar llantas de auto.

Esto habría sucedido en una escuela donde hizo amistad con unas personas con las que llegó a robar llantas de auto para venderlas y obtener dinero, hasta que fue detenido: “Un día me agarraron, fue la patrulla 30015, no se me va a olvidar jamás y es una de las lecciones más fuertes de mi vida. No estaba en drogas ni nada (…), yo lo que quería era dinero porque venía de una escuela en la que entre todos era el dinero, dónde se iban de viaje y yo no lo tenía”, contó.

Menciona: “Me agarra la patrulla porque íbamos en mi carro y los demás se echaron a correr y yo me quedé ahí por el carro y el dueño del carro me amenazó con una pistola, pero le hablaron a la patrulla”.

“Yo traía un Rolex que me había dado mi papá y yo le dije al de la policía: ‘te doy el Rolex’ y me dijo: ‘no’ (…), tuve la fortuna que el señor, el policía me dijo: ‘tú te ves bien güerito. No eres para estar allá dentro, le voy a hablar a tu papá’. Llegaron mi papá y mi mamá, fue la primera vez que vi llorar a mi papá, mi papá hizo un cheque y todos los ahorros que tenían se los dieron al policía para que no me fuera la cárcel”.

En ese sentido, menciona que la anécdota le brindó un importante aprendizaje: “Aprendí de la manera más hermosa porque al final fue por el amor de mis padres, mi papá se puso a negociar y mi mamá entró a la patrulla, yo estaba esposado y me preguntó: ‘¿por qué lo hiciste?’ y yo: ‘por dinero y le decía, me falta todo’”, contó.

Al final, Alexis Ayala menciona que cuando llegó a su casa, le pidió perdón a su papá, quien se mostró empático sobre su juventud y lo abrazó. Entonces, le dijo que todo estaría olvidado, por lo que pudo superar el sentimiento de culpa de haber puesto en aprietos a sus padres.