Álex Ubago, 25 años de convertir el desamor en himno

Las primeras notas de “¿Qué pides tú?” bastaron para que el Teatro Metropólitan se rindiera ante una de las voces más representativas del pop romántico en español. La noche del miércoles, Álex Ubago convirtió el recinto capitalino en una enorme memoria colectiva donde el amor, la nostalgia y las heridas sentimentales encontraron nuevamente refugio en canciones que han sobrevivido por generaciones.

El cantante español regresó a la Ciudad de México como parte de la gira internacional con la que celebra los 25 años del lanzamiento de ¿Qué pides tú?, el disco debut que cambió su vida y que lo consolidó como figura internacional gracias a éxitos convertidos hoy en clásicos inevitables del pop en español. Y si algo dejó claro durante casi dos horas de concierto, es que sus letras siguen teniendo el mismo impacto emocional que a principios de los años 2000.

▶ #Video | Con un sold out arranca Alex Ubago (@AlexUbagoficial) su concierto en el Teatro Metropolitan con el tema ¿Qué pides tú? Haciendo homenaje a 25 años del lanzamiento de su primer disco



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Con apenas su guitarra, seis músicos en escena y una producción sobria que privilegió la cercanía con el público antes que el espectáculo visual, Ubago construyó una velada profundamente íntima. Cada canción parecía activar recuerdos distintos entre los asistentes: parejas abrazadas, amigos cantando a todo pulmón y celulares iluminando el Metropólitan acompañaron un recorrido musical donde la nostalgia fue protagonista absoluta.

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Desde el inicio, el español dejó claro que la noche sería un homenaje completo al álbum que marcó su carrera. Interpretó todos los temas de ¿Qué pides tú?, disco que lo lanzó a la fama internacional y del que se desprenden canciones como “¿Qué pides tú?”, “Sin miedo a nada”, “Sabes”, “Dame tu aire” y “Aunque no te pueda ver”. Además, el concierto incluyó otros éxitos de distintas etapas de su trayectoria como “Ella vive en mí”, “Me arrepiento” y “A gritos de esperanza”, temas que fueron coreados de principio a fin por un público completamente entregado.

“México siempre ha sido parte de mi historia”, expresó visiblemente emocionado ante los asistentes, quienes respondieron con una ovación que se prolongó por varios segundos. Más adelante, el intérprete apareció abrazando una bandera mexicana mientras agradecía el cariño que ha recibido desde el inicio de su carrera. “Gracias por hacerme sentir parte de ustedes… gracias a ustedes sigo de pie en un escenario”, dijo conmovido.

La presentación también estuvo acompañada por visuales proyectados en pantalla que repasaban distintos momentos de la vida del cantante: imágenes de su infancia, videos familiares, fotografías de sus primeros años en la música y recuerdos de sus inicios como compositor. Durante varios momentos del concierto, Ubago compartió anécdotas sobre cómo soñaba desde niño con dedicarse a la música y recordó el momento en que comenzó a ser descubierto como cantante, cuando apenas imaginaba que aquellas canciones escritas desde la intimidad terminarían conectando con millones de personas.

Lejos de intentar reinventarse o perseguir tendencias ajenas a su esencia, Álex Ubago apostó por la honestidad emocional que siempre ha caracterizado su música. Y el resultado fue contundente: miles de personas cantando palabra por palabra temas que, más allá de pertenecer a una época específica, se han convertido en parte de la memoria sentimental de varias generaciones.

El concierto también tuvo espacio para momentos inesperados. En formato acústico, el cantante rindió homenaje a la música en español interpretando “Siempre en mi mente”, de Juan Gabriel, y “Temblando”, de Hombres G, dos canciones que provocaron una reacción inmediata entre los asistentes y que confirmaron la influencia de grandes figuras iberoamericanas en su formación artística.

A diferencia de muchos artistas contemporáneos que dependen de grandes montajes, coreografías o recursos visuales, Ubago sostuvo el espectáculo únicamente con su voz, sus letras y la conexión genuina que mantiene con su audiencia. La sencillez terminó convirtiéndose en uno de los mayores aciertos de la noche.

“Sin miedo a nada” fue, quizá, el momento más poderoso del concierto. El Metropólitan entero se transformó en un enorme coro mientras el español permanecía en silencio durante varios fragmentos, dejando que fuera el público quien completara la canción. La escena resumió perfectamente lo ocurrido durante toda la velada: más que un recital, parecía una reunión colectiva de emociones compartidas.

Con esta gira conmemorativa, Álex Ubago no sólo revisita el disco que lo lanzó al éxito; también confirma la vigencia de una carrera construida desde la sensibilidad y la honestidad. Mientras las tendencias musicales cambian constantemente, el cantante español continúa encontrando fuerza en las canciones que lo convirtieron en referente del romanticismo contemporáneo.

La noche terminó entre aplausos interminables, gritos de “¡otra!” y un artista profundamente agradecido con México. Antes de abandonar el escenario, prometió regresar pronto al país para continuar una gira internacional que sigue demostrando que sus baladas aún encuentran eco en miles de personas.