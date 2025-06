Cinthia Aparicio, esposa de Alexis Ayala, compra su ropa en Tepito: ‘Quiero ir a la Lagunilla’ | VIDEO

Cinthia Aparicio ha sorprendido al público al revelar que a pesar de ser una conocida actriz y esposa de Alexis Ayala, le gusta comprar su ropa en Tepito y otros lugares que están muy lejos del glamour que asociamos con la vida del famoso.

Cinthia Aparicio compra su ropa en Tepito

Fue en una reciente entrevista que Cinthia Aparicio reveló que su closet cuenta con varias piezas que puedes adquirir fácilmente en mercados como el de Tepito, además de en bazares tradicionales.

Sus declaraciones surgieron a raíz de que la actriz fue captada en una tienda de lujo de una marca ampliamente reconocida, que destaca por sus atuendos atemporales. Fue ahí que aclaró que ella no discrimina la ropa por si es de marca o no:

“A mí me encanta lo clásico, lo elegante (...) yo también no soy de las de ‘es de marca o no compro’, puedo comprar en lo vintage, donde me guste, un bazar, marcas”, explicó de manera contundente al respecto.

De este modo, la famosa dejó ver que si bien no le importa lo barata o cara que puede ser una prensa, para ella lo principal está en su comodidad y que la prenda la haga sentir segura de si misma al llevarla puesta.

“Me encanta la moda, me encanta vestirme bien, pero lo más importante es tu seguridad, porque te puedes poner un vestido carísimo pero si no te ves feliz con lo que traes puesto no lo vas a reflejar”, precisó.

En ese sentido, explicó que en el pasado ha visitado el mercado de Tepito para surtir su closet y que en el futuro próximo, quiere visitar otros espacios de moda a bajo costo como La Lagunilla.

“Ya he ido a Tepito, quiero ir a la Lagunilla, nos estamos mudando quiero ver unas piezas exóticas que ahí tienen”, declaró, recordando que ese espacio también hay posibilidad de encontrar artículos únicos para la decoración de su casa, al recordar que ella y Alexis Ayala se están mudando.