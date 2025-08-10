La Casa de los Famosos México 3: ¿Quién es el ELIMINADO de hoy 10 de agosto?

Este domingo se lleva a cabo la segunda eliminación en La Casa de los Famosos México 3, con cuatro habitantes de reality show que forman parte de la tabla de nominados, después de que el pasado viernes, Dalilah Polanco decidiera salvarse a sí misma tras quitarle el beneficio a Ninel Conde.

¿Qué pasó esta semana en La Casa de los Famosos México 3?

La segunda semana en La Casa de los Famosos México 3 ha estado cargada de momentos intensos y peleas entre los habitantes del programa que anteriormente habrían mostrado cercanía y fraternidad. Ahora, se han formado los bandos y definido las estrategias de varios de los habitantes.

Gracias la semana comenzó con él como la líder, después de que el cuarto día ganara la prueba y la eligiera a ella como su representante. El martes, un inesperado cambio sacudió a la casa cuando Aldo de Nigris y Dalilah Polanco intercambiaron cuartos.

Ese mismo día, los habitantes tuvieron su primera noche de cine, donde descubrieron las palabras que Facundo le dedicó a Aron Mercury y que provocaron polémica dentro y fuera de la casa.

El miércoles, antes de las nominaciones estalló un conflicto entre Conde y Alexis Ayala, donde ella lo tachó de haber cometido violencia verbal en contra de su compañera Elaine Haro.

Después de las nominaciones, fueron cinco los habitantes que quedaron en riesgo de salir de la casa, aunque como te mencionamos anteriormente, Daniela se salvó a si misma el pasado viernes.

De este modo, la lista de nominados quedó de la siguiente forma:

Alexis Ayala

Mar Contreras

Adrian Di Monte

Priscila Valverde

Mucho se ha especulado sobre quién podría ser el segundo eliminado de la temporada. Sin duda alguna, más polémico es Adrián Di Monte, que pese al cariño que le tiene algunos a sus compañeros, no ha conseguido librarse del estigma por el supuesto abuso y violencia contra su expareja Sandra Itzel.

Para otros, Alexis Ayala es quien tiene desventaja al ser un personaje no tan conocido por el público joven, aunque el mismo ha sido apoyado después de su enfrentamiento con Ninel Conde.

Indican que Mar Contreras y Priscila Valverde también podrían estar en grave riesgo de quedar fuera de la casa de los famosos gracias a que no son personalidades tan fuertes ni conocidas entre el público en general.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO