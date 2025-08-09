La cuenta de Aarón Mercury publica fuerte VIDEO contra Facundo tras la ‘broma’ a Aldo de Nigris

La tensión dentro de La Casa de los Famosos México 3 continúa escalando y ahora ha dado pie a un fuerte enfrentamiento entre Aarón Mercury y Facundo, luego de varias semanas de roces, bromas y comentarios que terminaron por colmar la paciencia del influencer.

Todo comenzó cuando se viralizó una broma que involucró a Aldo de Nigris, a quien Facundo tiró durante una fiesta, generando diversas opiniones dentro y fuera de la casa. Sin embargo, la situación viene de tiempo atrás, pues Facundo hizo comentarios despectivos sobre Aarón y Elaine Haro, a quienes calificó como “come por likes”, dejando claro su molestia con quienes, a su parecer, están más interesados en la exposición digital que en el juego en sí.

Aarón Mercury lanza fuerte insulto contra Facundo tras la ‘broma’ a Aldo de Nigris | VIDEO

En respuesta, Aarón Mercury publicó un video desde su cuenta oficial —manejada por su equipo fuera de La Casa de los Famosos México 3— en el que recopiló fragmentos de sus interacciones con Facundo, además de reacciones de otros habitantes como Mar Contreras, quien comparó al conductor con su polémico personaje de Jaime Duende. Según la actriz, “lo lleva dentro y sigue siendo ese personaje”, insinuando que su comportamiento actual refleja los rasgos agresivos y satíricos del personaje que Facundo popularizó en programas como Incógnito.

No obstante, Facundo se defendió en otro momento afirmando que no es como Jaime Duende, sino simplemente alguien que dice lo que piensa sin filtros: “Yo no soy el duende, yo solo soy honesto”, justificó ante sus compañeros.

La tensión aumentó cuando Facundo insinuó que podría nominar a Aldo de Nigris tras la broma pesada que le jugó, quien, sin intimidarse, le respondió tajante: “Nomíname, perro”, marcando así otro momento de confrontación directa.

Pero fue el final del video de Aarón Mercury lo que desató la verdadera polémica. Mirando directamente a la cámara, el influencer lanzó un insulto. “Este video es directamente para mandar a ch*ng*r a su m*dre a Facundo. Sí, a ti”, dijo con tono retador y desafiante, asegurando que no le importa si lo escucha dentro o fuera del reality.

La publicación no tardó en viralizarse y dividió opiniones en redes sociales. Mientras algunos aplaudieron la franqueza de Aarón, otros consideran que la confrontación ha llegado demasiado lejos, afectando la dinámica del programa.

Con esta explosiva declaración, queda claro que el conflicto entre Facundo y Aarón Mercury no es una simple estrategia de juego, sino una batalla que podría definir el rumbo de La Casa de los Famosos México 3 en sus próximas semanas.