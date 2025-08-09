Facundo hace ‘broma’ a Aldo de Nigris y las redes estallan: ‘No matar arañas, sí descalabrar gente’

La madrugada del 9 de agosto de 2025, en el reality La Casa de los Famosos México 3, ocurrió un episodio que encendió las redes sociales. Durante una de las fiestas semanales, Facundo protagonizó una aparente broma que terminó con Aldo de Nigris en el suelo, un momento que muchos espectadores consideraron excesivo, incluso cruzando una línea peligrosa.

Facundo hace ‘broma’ a Aldo de Nigris

Aldo de Nigris, influencer, se movía con confianza sobre un tapete mientras sus compañeros lo animaban al ritmo de “Levantando las manos”, de Grupo El Símbolo. De repente, Facundo se situó detrás de él, se arrodilló y tiró bruscamente del tapete. El resultado fue que Aldo perdió el equilibrio y cayó de espaldas. Aunque soltó una leve carcajada e hizo una señal ofensiva hacia Facundo, prefirió retirarse de la fiesta momentos después.

El momento quedó grabado en el celular que les otorgó la producción, pues Shiky fue cómplice de Facundo.

Ya dentro del cuarto, Aldo, acompañado por Guana y Alexis Ayala, comentó: “Es su manera de jugar y está chingón, no sabemos si es lo mejor del mundo afuera o no. Creo que lo mejor es ser tú, no entraste siendo un personaje.” Más adelante añadió: “Facundo, ahorita que yo iba pasando me dice: ‘te vamos a nominar, te dije afuera’ y le dije: ‘nómíname, perro’. El que se enoja pierde”.

¿Qué dijo Facundo luego de hacer la ‘broma’ a Aldo de Nigris?

Por su parte, Facundo reconoció que pudo haber exagerado con la acción: “Me pasé de v*rg* con el jalón que le di a Aldo, siento que fue demasiado brusco (…) mañana le voy a decir: ‘sólo por eso no te vamos a tocar en esta nueva nominación’. Me cae muy bien”.

Sin embargo, fue llamado al confesionario y, al salir, luce molesto. Incluso grita: “Nominados eh, se van”.

Las redes estallan luego de que Facundo hiciera la ‘broma’ a Aldo de Nigris

La ‘broma’ del conductor hacia Aldo de Nigris provocó una oleada de críticas en redes sociales. Muchos internautas cuestionaron la coherencia entre la postura pública de Facundo sobre el maltrato —incluso contra insectos— y el hecho de que terminara lastimando a un ser humano. Los comentarios en TikTok fueron contundentes:

“Estoy que no puedo con mi coraje vamos con todo contra Facundo para afuera la próxima semana ”

“Wey qué p*do, eso fue con toda la intención, fuera Facundo ”

“ No veo la gracia , pudo haber hecho un daño irreparable en su cervical. El calvito ya no es un niño para ese tipo de bromillas. Desubicado total”

“Está desesperado por crear contenido”

Otros comentarios en Instagram:

“ No maten a las arañas pero si tiren a sus compañeros ”

“ Sancionen a Facundo , eso es agresión”

“Entre broma y broma, la maldad de Facundo se asoma ”

“No matar arañas, sí descalabrar personas. Atte: Facundo”

“Este wey nunca va a madurar o qué? Tan grandote y haciendo bromas de secundaria. Aldo pudo salir lastimado. Ojalá haya MÍNIMO un llamado de atención. Con estas acciones pueden salir lastimados los participantes”.