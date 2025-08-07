Recientemente en La Casa de los Famosos México 3, una de las escenas más polémicas se vivió cuando Facundo expresó frases que impactaron al joven Aarón Mercury. Durante la dinámica de la “Noche de Cine”, se proyectó un video donde el conductor dijo “Es gente que no solo no debería estar en esta casa, sino que no debería estar en este mundo” refiriéndose al influencer, tras verlo matar insectos como arañas y escarabajos.

La reacción de Aarón Mercury fue inmediata. Aunque inicialmente rió, luego rompió en llanto, se refugiando en el confesionario y expresando visiblemente su dolor: “Madre. Ahora mismo, como me gustaría hablar contigo mamá”.

Después del cine.



Aaron se metió al baño un buen rato a llorar y se pasó al vestidor a hablar con las cámaras pero no lo mostraron.



Después pasó al confesionario y al salir se fue a su cuarto donde dijo que le gustaría hablar con su mamá.#LCDLFMX3#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/lBc5PcxdRT — Cultura Pop (@RCulturaPop) August 6, 2025

Mamá de Aarón Mercury califica como ‘reprobables’ los comentarios de Facundo sobre desear la muerte del influencer

Ante esta situación, su madre intervino públicamente en el programa De Primera Mano. Con evidente consternación, calificó las palabras de Facundo como “totalmente reprobables” y expresó: “Escuchar esas palabras me dolió mucho, sobre todo porque Aarón lo quiere y lo admira. Él iba emocionado de conocerlo y luego escuchar que dijo eso fue muy duro”.

Añadió una reflexión donde demostró empatía: “Se me hace muy fuerte… tenemos hijos de edades similares. No me imagino decir algo así de sus niñas. Me parece totalmente reprobable”.

Sobre el acercamiento de Aarón y Elaine Haro, la madre de Mercury afirmó que le “encanta esa química” y confesó que su hijo es muy protector con la gente que aprecia.

Facundo y Aarón Mercury dialogan

Por su parte, Facundo se defendió tras la proyección y matizó sus declaraciones al buscar a Aarón para disculparse. Argumentó que su postura surge de su compromiso con el medio ambiente: “Recolecto agua de la lluvia, tengo panel solar… cuando hay hormigas no uso insecticida”. Reconoció cualidades positivas del influencer como su humor y agilidad, mientras Aarón Mercury respondió con madurez: “Está bien que me lo digas porque aprendo... yo te admiro”.

Este incidente —que fusionó el choque generacional con valores éticos y respeto— avivó el debate entre seguidores del reality. Mientras algunos defienden a Facundo por su postura ambientalista, otros lo acusan de mostrar envidia hacia un joven con gran presencia digital.

El conflicto dejó en evidencia la sensibilidad de Aarón Mercury, la firme defensa de su madre y la complejidad de las dinámicas entre influencers y figuras mediáticas tradicionales dentro de La Casa de los Famosos México 3.