Facundo y Shiky reaccionan a la pelea de Ninel Conde y Alexis Ayala: ‘Tenemos a quién nominar’ | VIDEO

Ninel Conde y Alexis Ayala encendieron La Casa de los Famosos México 3 este miércoles con una intensa discusión que si bien solo duró unos minutos, ya provocó la reacción de algunos de los participantes del reality show, junto con las críticas de Internautas.

Después de la pelea entre Alexis Ayala y Ninel Conde, integrantes como Shiky y Facundo aseguraron que al menos, la disputa hizo que ahora sepan a quién podrían nominar esta semana, entre otros comentarios sobre la situación.

😧NINEL CONDE se acaba de tirar encima a el peor alacrán que existe, el público.



Y eso que en Instagram son friendly.🫢#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/8McKzXq62m — Jessy🪁 (@encantasoul) August 6, 2025

Facundo y Shiky hablan de la pelea de Ninel y Alexis

Momentos después del pleito entre los dos, Shiky y Facundo comentaron lo sucedido. En ese sentido, el comediante le explicó a su amigo lo que había sucedido a grandes rasgos, pues ninguno de los dos estuvo presente en el enfrentamiento de las celebridades.

“No tengo idea de que habrá pasado. Ninel se metió al confesionario y ahí sigue”, explicó Facundo, a lo que Shiky dijo “bueno, ya tenemos a alguien que nominar que no sea Ninel”, expresó.

De este modo, el español explicó que él mismo ha llegado a gritar en momentos de mucha tensión, dejando ver que no consideraba que Alexis haya hecho algo tan grave como para generar una fuete polémica de lo mismo. “Es normal, el estrés”, justificó Shiky, mientras que Facundo añadió “¿para qué discutimos? Si nos podemos nominar", expresó.

Los hombres también comentaron sobre la posibilidad de nominar a Ninel, donde bromearon con quedarse con la ropa de la famosa que ha sido la sensación, aunque cabe mencionar que no es posible que ella salga nominada esta semana ya que es líder de la casa, lo que le da inmunidad.

Finalmente, Facundo y Shiky se quejaron de lo estresante y complicado que es el reto de la semana, que consiste en correr a apretar un botón en una zona particular de la casa, lo que ha generado mucha tensión entre los participantes que no quieren perder el presupuesto de su comida.