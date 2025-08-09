Un episodio marcó la madrugada de este sábado dentro de La Casa de los Famosos México 3 cuando. durante una de las fiestas temáticas, Facundo retiró repentinamente un tapete mientras Aldo de Nigris celebraba bailando, lo que provocó que el influencer regio cayera de forma aparatosa. Aunque muchas personas lo tomaron como una simple broma, el desenlace fue más grave de lo esperado.

En la intimidad de su habitación, Aldo de Nigris, de solo 26 años, confesó: “Siento que la ‘broma’ de Facundo sí estuvo de más, me duele demasiado el brazo, casi no puedo apoyarlo, pero, bueno, es parte de su contenido. Yo jamás pondría en riesgo a nadie de esa forma”. Estas palabras encendieron el ánimo de su tío, Poncho de Nigris, quien no dudó en salir “a defender lo suyo” y aseguró que la acción de Facundo fue para provocar en Aldo una “mala reacción” y “hacerlo quedar mal”.

Poncho de Nigris enfurece por ‘broma’ de Facundo a Aldo: ‘Muy ardilla...con el bebé no, perr*’

Desde su cuenta en X, Poncho de Nigris se lanzó con todo contra Facundo, expresando en un tuit: “Muy ardilla el Facundo. Eso no se hace, con el bebé no, perr*. Me dolió porque me hubiera gustado estar ahí para decirle… no te pases de verga. Nomás con el chavo". Pero aún no quedaba ahí: en otro mensaje más vehemente, añadió: “¡Se pasó de lanza! Como me gustaría haber estado ahí, Aldo lo respeta porque no quiere pedos, pero eso no se hace. Se les viene la noche…”.

En referencia al conductor, remató con furia textual: “Se les viene la noche al p*nche pelón. #TeamNoche eso no se hace, andan bien agrandados los divos. Se les acabó el corrido”.

El mensaje, cargado de indignación y jalando los reflectores hacia el centro del ring, muestra que Poncho de Nigris, quien ganó inicial notoriedad en Big Brother México y se transformó en un destacado influencer regional, no tolera que se lastime a su familia sin respuesta.

En redes sociales, el apoyo hacia Aldo y Poncho de Nigris fue inmediato y contundente. Internautas se sumaron a la condena, escribiendo frases como “Dile sus cosas, Poncho, aquí hay apoyo”, “Eso es bullying, una agresión” o “Ojalá lo sancionen alv”. Mientras tanto, el silencio de Facundo ha sido notable, pues hasta el momento no ha dado una declaración para aclarar o defender su acción, y el reality aún no ha comunicado qué tipo de sanción—si es que habrá alguna—se aplicará al conductor.

