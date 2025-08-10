Elaine Haro admite que le gusta Aarón Mercury y Mariana le dice ‘no te claves’; ¿comienza la envidia?

En una reciente plática dentro de La Casa de los Famosos 3, Elaine Haro admitió que siente algo especial por Aarón Mercury. Durante una conversación nocturna en el baño con Mariana Botas y Priscila Valverde, las amigas notaron que, desde hace varios días, Elaine lo mira con “ojos de amor” y no deja de estar cerca de él.
Algunos seguidores del reality comentaron que Mariana quiere tener la atención de Aarón y de Aldo de Nigris, por lo que su comentario podría desanimar a Elaine de intentar algo más con el influencer.
Mariana, imitando a Elaine, intervino para decirle: “Sí lo ves con ojos de amor, obvio”, señalando que su comportamiento demuestra que lo ve más que solo un compañero. Por su parte, Elaine Haro expresó cierta inseguridad sobre lo que pueda suceder si sus sentimientos no son correspondidos, pero tanto Mariana como Priscila le aseguraron que existe química entre ellos. Mariana Botas incluso añadió en tono relajado: “Si no fuera mutua güey, ni te pelaría, güey. Estaría en su pedo y de repente como que sale, ándale. Pero está todo el tiempo pegado de ti, jugando”.
Priscila recordó que están participando en un programa, y por tanto, lo que pasa “es parte del juego”. Además, Mariana le sugirió a Elaine que no se lo tome tan en serio, diciendo: “Piensa en que es un juego, de cotorreo del programa. No te claves”. La actriz admitió que le da un poco de pena verse así desde afuera, pero sus amigas acordaron que es evidente que ella comienza a sentirse atraída.
Sin embargo, en redes sociales surgieron críticas hacia Elaine Haro, donde algunos usuarios la acusaban de actuar falsamente y de forzar una historia romántica solo por atención. Un comentario decía: “Esa historia que quiere crear Elaine es muy falsa, cree que está en La Rosa de Guadalupe…”, comparándola con otra participante que se ilusionó sin reciprocidad.
Elaine Haro también había confesado que le gusta Aldo de Nigris
Elaine Haro confesó hace una semana que le gusta Aldo de Nigris durante una charla con Facundo, Priscila Valverde y Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 3. Dijo: “La verdad el chavo es muy guapo” y lo comparó con un “príncipe encantador”, comentando que “amanece como príncipe” incluso sin arreglarse. Este momento ocurrió el 3 de agosto de 2025, cuando Aldo apareció mientras hablaban y respondió con un indiferente “ok”.