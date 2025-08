¿Cuánto mide Priscila Valverde? Estatura de la reina de belleza

Priscila Valverde es una modelo que ha conquistado con su belleza en La Casa de los Famosos México 3. Si bien ha tenido una personalidad tranquila, ha llamado la atención porque también sigue el estilo del resto de los habitantes.

¿Quién es Priscila Valverde y cuánto mide?

La modelo originaria de Guerrero y tiene 24 años de edad. Priscila Valverde se abrió el camino en el mundo del modelaje gracias a su extraordinaria belleza y su estatura de 1.80 metros, que es bastante alta a comparación de la mujer mexicana promedio.

Hasta el momento, la mujer ganó el segundo lugar en Top Model of the World 2020 y representó a su estado natal en Miss Universo México 2024, lo que fue clave para su desarrollo personal.

La mujer cuenta con 42 mil seguidores en su cuenta de Instagram y alrededor de 25 mil en la plataforma de TikTok, donde comparte contenido sobre belleza, su vida y proyectos en los que ha participado, lo que la ha convertido en una creadora de contenido.

“Tengo mala memoria, me la paso cantante y no soy buena en eso. Me llevo muy bien con todos solamente su cooperan. Yo vendo una fantasía en Instagram, no crean que por estar en la casa me voy a descuidar, jamás”, compartió sobre si misma tras la revelación.

Si bien Priscila fue revelada junto con Adrián Di Monte para La Casa de los Famosos México 3, la mujer se ha mostrado alejada del histrión en el proyecto y por el contrario, ha mostrado cercanía con otras personalidades como Olivia Collins, con quien comparte el haber formado parte del modelaje.

Priscila Valverde forma parte del cuarto Día junto con Facundo, Shiky, Mariana Botas, Ninel Conde, Elaine Haro y Aldo de Nigris. Si bien fue nominada para la primera semana, cuenta con el apoyo del público en general.