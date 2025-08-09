Dentro de La Casa de los Famosos México 3, Mariana Botas compartió con sus compañeras del “Cuarto Día” un episodio inolvidable que vivió con el actor y cantante estadounidense Drake Bell, su crush desde la infancia. La actriz, conocida por interpretar a Martina López en Una familia de diez, relató un encuentro que quedó marcado por la intensidad del momento.

Mariana Botas confiesa que se besó con Drake Bell; ¿fueron novios?

La historia comenzó en 2022, cuando Mariana confesó su admiración por Drake Bell en su canal de YouTube Envinadas, y logró cumplir su sueño de conocerlo gracias a los esfuerzos de sus compañeras Daniela Luján y Jessica Segura, con quienes comparte la conducción del espacio.

En noviembre de ese año, coincidiendo con la presencia del cantante en México para eventos promocionales, pactaron su encuentro. Toda resultó muy casual: se reunieron, convivieron y compartieron una velada en un antro, pero Mariana aclaró que en ese momento no ocurrió nada más, aunque hubo una cercanía evidente.

¿En qué momento Mariana Botas y Drake Bell se besaron?

Sin embargo, fue a principios de 2024 cuando la noche se volvió mágica. En un bar donde celebraban el cumpleaños de un amigo, Drake Bell apareció como invitado sorpresa, pues el mánager del artista es amigo de Mariana Botas. Fue entonces cuando ocurrió algo muy especial que la actriz no ha dejado de recordar.

“Me abrazó, me cargó (...) La realidad es que ese día me lo besuqueé toda la noche en el antro. Me tenía agarrada de la mano, pidió una canción para bailar conmigo”, contó Mariana Botas con emoción.

“Yo decía: ‘Alguien pellízqueme porque esto no me puede estar pasando’”, agregó eufórica. Y aseguró que el cantante “ya estaba divorciado” en ese momento.

La noche continuó con mensajes posteriores. Al día siguiente, el cantante le escribió por redes sociales: “Kissing you last night was really awesome” (Besarte anoche fue increíble).

Aunque fue una velada memorable, Mariana aclaró que entre ellos no hubo noviazgo. Lo describió como un momento romántico fugaz, intenso y muy significativo, que cimentó una amistad especial entre ambos.

El carisma de Mariana Botas sumado a esta anécdota generó empatía entre sus compañeros y un momento de vulnerabilidad que pocos esperaban.

Para Mariana Botas, el episodio con el cantante estadounidense Drake Bell representa uno de esos momentos que guardará para siempre en su memoria, una mezcla de diversión, sorpresa y romanticismo que alguna vez pensó que no lograría, pero lo vivió.

Sin embargo, en redes sociales comentan que la actriz está teniendo un “Momento Martha Higareda” o que es una “alucín”, pues dudan de la veracidad de su relato.