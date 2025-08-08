¿Qué le pasó en las manos a Mariana Botas? El motivo por el que tiene ‘dedos chuecos’

Mariana Botas es una de las participantes de La Casa de los Famosos México 3, quien aparece en el 24/7 del programa, lo que lleva al público a conocerla de diferentes maneras, así como a notar detalles que no son tan evidentes cuando actúa o participa en su podcast Envinadas.

En ese sentido, antes de que comenzara La Casa de los Famosos México 3, Mariana Botas reveló un detalle de su físico que sabía, sería comentado en redes sociales: la apariencia de sus manos, pues en el pasado se ha comentado sobre sus “dedos chuecos”.

¿Qué le pasó a Mariana Botas en las manos?

En una entrevista del programa de radio La Caminera, la actriz confesó que siempre ha sido cuestionada por el aspecto de sus dedos de las manos, lo que la ha llevado a recibir todo tipo de críticas en redes sociales sobre ello, donde algunos incluso la acusan de usar photoshop por cómo se ven:

“Tengo mis dedos chuecos de nacimiento”, explicó, “mucha gente (pregunta) qué le pasó a Mariana, cómo tuerce los dedos así, qué feos dedos, el photoshop está mal hecho, se le ve en los dedos...”, recordó que son algunas de las cosas que menciona el público.

“Pues no me he hecho nada, así son mis manos, amigos, entonces, tengo mis dedos chuecos. No se espanten cuando los vean en ‘La Casa de los Famosos México” pidió a quienes la estaban escuchando en ese momento.

¿Qué condición hace que tengas los “dedos chuecos”?

Si bien la actriz no mencionó tener una condición, al asegurar que sus dedos están chuecos de nacimiento, sí existe una condición que lo provoca y la famosa sí ha dicho que tiene dicho padecimiento.

Se trata de la clinodactilia, que es descrita por El Colegio Oficial de Podólogos Castilla-La Mancha como “una desviación anómala de uno o varios dedos del pie con respecto al resto”.

Cabe mencionar que la famosa no cuenta con todos los factores por los que se provoca este padecimiento, que son genéticos, desequilibrios hormonales, enfermedades sistémicas, síndrome de Down o algún a lesión en el dedo desviado. En ese sentido, ella solo cabe dentro del factor genético.

A pesar de todo, Mariana Botas ha dejado ver que las direcciones diferentes a las que apuntan los dedos de sus pies, así como los de sus manos, no le afecta en lo absoluto, pues no hace por esconder aquellas características de su físico que la acompañan desde su nacimiento.