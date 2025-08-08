Mar Contreras rompe en llanto tras defender a Adrián Di Monte | VIDEO

Mar Contreras protagonizó un momento impactante durante la cena de nominados de La Casa de los Famosos México 3, cuando rompió en llanto mientras hablaba bien de su compañero, Adrián Di Monte, a quien le tiene bastante aprecio después de poco menos de dos semanas de convivencia.

Junto con Dalilah Polanco, Adrián Di Monte, Alexis Ayala y Priscila Valverde, Mar Contreras forma parte de los habitantes que quedaron nominados después de las votaciones de sus compañeros el pasado miércoles en La Casa de los Famosos México 3.

Es neta!? #MarContreras como buena “feminista” le dice a #AdrianDiMonte que merece perdón y ganar #lacasadelosfamososmx pues qué rayos tenía el sope que se comió esta? 🤔🫠 pic.twitter.com/GyRS1k6b8R — yonatangomury 🪼 (@YONATANGOMURY) August 8, 2025

Mar Contreras halaga a Adrián Di Monte

La actriz se sinceró con el ex de Sandra Itzel y le confesó que consideraba que era un buen hombre, pues en las recientes semanas ha tenido la oportunidad de conocerlo más allá de lo que se dice a través de redes sociales.

“Me cambiaste toda la expectativa que tenía de ti, para bien”, comenzó la actriz, “creo que eres un hombre con mucho corazón, lo has demostrado. Te mereces que la gente te quiera y vea eso de ti”, expresó entre lágrimas la famosa.

Además, Mar animó a Adrián con seguir tratando de permanecer en el programa de telerrealidad: “Créetela, creo que esta es una gran oportunidad de demostrar la persona que eres. Si es así, quédate y gana. Haz todo lo posible para ganar”, le pidió.

“Sé que hay alguien que te espera y que te ama, pero tienes que mostrar esa capacidad de ser humano que eres, a darlo todo. Gracias por compartir”, dijo en referencia a su reciente matrimonio con Nuja Amar.

La famosa también dedicó unas palabras a su otro compañero de cuarto Noche nominado, Alexis Ayala, con quien desea mantener el contacto sin importar que vaya a suceder después.

“Siempre tienes algo qué decir acertadamente. Ojalá sigamos allá fuera con esto, y a Cinthia (esposa de Alexis) que tengamos la oportunidad de compartir. Fue un gozo compartir contigo y esperemos seguir juntos acá dentro”, dijo al actor de telenovelas.

