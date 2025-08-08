Aseguran que Adrián Di Monte tiene 7 carpetas de investigación por violencia de género

Adrián Di Monte enfrenta una nueva polémica en medio de su participación en La Casa de los Famosos México 3. Ahora, por una supuesta revelación por parte de la abogada Mariana Gutiérrez, quien reveló un detalle contundente en una emisión reciente del programa de Gustavo Adolfo Infante en YouTube.

La abogada aseguró que Adrián Di Monte estaría vinculado a siete carpetas de investigación por supuestos actos de violencia de género. Esto en medio de las críticas contra el actor por las supuestas agresiones a su ex pareja, Sandra Itzel.

Esto sabemos de las supuestas denuncias contra Adrián Di Monte

Fue a través del canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante que la abogada compartió supuesta evidencia de las carpetas de investigación en las que el actor cubano se encontraría vinculado por presunta violencia de género.

“Ese tipo es un agresor, un violentador social y un hombre que tiene mucho coraje hacia las mujeres”, aseguró ella en primera instancia, para rematar: “Tiene más de siete carpetas de investigación en la Fiscalía de la Ciudad de México. Y eso te lo tengo que decir formalmente”, aseguró ella.

En el momento, se mostraron algunas imágenes de los supuestos documentos, donde en un inicio, no aparece el nombre del histrión, aunque sí las iniciales de Sandra Itzel. Sin embargo, la abogada detalló que “unas (carpetas son) por amenaza y otras por violencia”.

“Están en investigación, ya verá el Ministerio Público si judicializa las carpetas, si lo sujetan a proceso o no”, aclaró, dejando ver que las denuncias se encontrarían en una etapa temprana del proceso legal. Se desconoce hasta qué punto podrían llegar las supuestas denuncias mientras él permanezca en el reality show.

Además, señaló: “A ver, ¿siete? Así sean cinco, tres, ya es arriba de una", indicó al señalar que ya no se puede excusar al famoso criticando a su ex novia de ‘ardida’ como muchos han hecho. “En mi opinión, lo veo con mucha ira contenida, es lo que observo de él [...] Esperemos que Sandra Itzel y lo que esté pasando se controle”, juzgó la abogada.

Estas nuevas declaraciones que señalan que ya existe un proceso legal contra Adrián Di Monte por violencia de género, así como la revelación de que habrían más mujeres que lo denuncian, ha provocado una nueva reacción en la audiencia, quienes piden una vez más que no perdonen al supuesto agresor y lo saquen de La Casa de los Famosos México 3.