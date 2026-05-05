Bad Bunny se reencuentra con Kim Kardashian y Kris Jenner en incómodo momento | VIDEO

Bad Bunny se reencuentra con Kim Kardashian y Kris Jenner en incómodo momento

Bad Bunny se reencontró con Kris Jenner y Kim Kardashian en la MET Gala 2026, en un momento que no pasó desapercibido y resultó bastante incómodo a los ojos del público, después de que el mismo fuera captado en cámara.

Así fue el incómodo momento de Bad Bunny con las Kardashian

En redes sociales, circula el video en el que vemos a Bad Bunny, quien abraza con cariño a Kris Jenner, quien se mantiene bastante quieta y trata de no mirarlo. En un momento, podemos ver su rostro de incomodidad, cuando abre los ojos con asombro.

lo incómodo que fue ese saludo de bad bunny y kris jenner su EX suegra 😭 pic.twitter.com/tjpzRPnu7E — ؘjuandi (@poxelse) May 5, 2026

Después, el cantante latino mira a Kim y parece que conversan por unos segundos antes de que las dos mujeres le den la espalda. Es entonces que vemos la expresión de la ex de Kanye West.

Ella muestra una sonrisa social con ojos inexpresivos y junto a su mamá, caminan lejos del artista, quien las mira brevemente antes de seguir su camino. Todo esto ocurre en medio de la gala mientras los artistas esperaban su ingreso.

Las opiniones sobre lo ocurrido están divididas, pues algunos aseguran que Kris no reconoció al músico, ya que el mismo estaba caracterizado como un anciano, a pesar de que todavía podían distinguirse sus rasgos físicos.

Otros aseguraron que el comportamiento de las Kardashian dejó ver que ocurrió algo importante en la antigua relación de Benito con Kendall Jenner, con quien estuvo en un romance con altibajos por un tiempo.

Te dejamos algunos de los comentarios de Internautas:

"La cara de Kim fue mas obvia“.

“Yo creo que Kris no le reconoció JAJAJA“.

"Ese es el verdadero ‘Y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti’“.

"Jaja, no lo miró a los ojos, total desprecio de la doñita“.

"Ellas hicieron que se volviera algo incómodo, él las saludó de forma educada por qué se conocen y no se ve que pretendiera algo más“.

“Lo ignoró, se nota que no es santo de su devoción”.

“Kim le rechazó el saludo”.

Fue a finales de 2023 que terminó la relación entre Bad Bunny y Kendall Jenner después de menos de un año de salir. Sin embargo, a lo largo del 2024 y parte del 2025 se les llegó a ver juntos, lo que alimentó especulaciones de un romance inestable que finalmente habría llegado a su fin este 2026.