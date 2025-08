¿Quién es Moisés Peñaloza? Ex novio de Elaine Haro

Moisés Peñaloza, ex novio de Elaine Haro

Elaine Haro es una de las habitantes de La Casa de los Famosos México 3, quien comenzó el reality show como una mujer soltera, pues reveló que acababa de terminar con su pareja de varios años, Moisés Peñaloza.

Elaine Haro y el fin de su relación con Moisés Peñaloza

Fue en una de las entrevistas previas al estreno de La Casa de los Famosos México 3 que Elaine Haro habló sobre el fin de su relación con el actor Moisés Peñaloza. “Acabo de cortar con el Moi”, compartió con voz triste.

“No me hizo nada, gracias a Dios [...] También es actor, entonces la relación entre actores son intensas y yo soy bien dramática, intensa, no sé cómo me aguantó, duramos más de dos años”, explicó.

En ese sentido, la joven aseguró que “terminó bastante bien” y es el primer novio con el que pudo terminar en buenos términos, lo cual le enorgullece bastante, al considerarlo una señal de su crecimiento personal.

Por su parte, Moisés se expresó a favor de la joven en el nuevo programa de televisión. “Es una persona que amo mucho, me encanta ver ese esfuerzo de quince años de trayectoria artística”, dijo sobre su ex cuando se reveló como participante del programa.

“Si estamos o no juntos, eso pasa a segundo término. Este es su momento entonces hay que apoyarla, estar con ella, Team Elaine Haro. Si es necesario vamos a ir a gritar, el amor siempre va a estar”, aseguró el joven.

¿Quién es Moisés Peñaloza?

Moisés Peñaloza nació el 22 de octubre de 1991, por lo que tiene 33 años de edad. El actor y modelo ha destacado por su participación en varios proyectos como novelas en México.

Desde niño se preparó para estar en la farándula en el Instituto Tamaulipeco Para Cultura y Artes (ITCA) y en el Centro De Educación Artística CEA de Televisa.

Además, el originario de Tampico ha forma parte del concurso de belleza masculina Mister Supranational 2022 en el cual se llevó tres reconocimientos.

Algunos proyectos en los que ha formado parte son unitarios como La Rosa de Guadalupe y Como Dice El Dicho. También ha estado en telenovelas como El ángel de Aurora y Me atrevo a amarte.