Ángela Aguilar, la menor de la dinastía Aguilar, continúa enfocada en su carrera musical a pesar de que está atravesando un periodo complicado debido a los constantes rumores sobre su vida personal y la de su esposo Christian Nodal. La cantante, de apenas 22 años, conmovió a sus seguidores al compartir un mensaje con el que responde a las críticas.

Ángela Aguilar responde a las críticas: ‘Ofrezco mi canto si no les gusta quién soy’

El pasado 29 de octubre, la intérprete de “Abrázame” publicó un video en sus redes sociales donde se le puede ver durante distintas presentaciones de su más reciente gira, Piensa en Mí Tour. En el clip, se aprecia a la joven artista sobre el escenario, rodeada de aplausos y ovaciones, mientras una voz en off reflexiona sobre los momentos difíciles que ha enfrentado en el último año.

“Mi lugar seguro se convirtió en un campo de batalla y rendirme parecía la única opción”, expresó Ángela Aguilar en el video. Las imágenes mostraban a la cantante interpretando sus temas con gran pasión.

Al final del video, la artista lanzó una dura respuesta dirigida a su público y, podría ser, a quienes la critican: “Hoy les ofrezco mi canto si es que no les gusta quién soy”. Esto pudo interpretarse como que busca expresarse a través de su voz, incluso en medio de la controversia. La escena final del video la muestra en la playa, observando el horizonte.

Sin embargo, un detalle llamó la atención de sus fanáticos. En la parte inferior del video se podía leer la frase “Libre Corazón 01/05”, lo que ha generado especulaciones entre sus seguidores sobre que todo se trata del lanzamiento de un nuevo proyecto musical.

Algunos usuarios afirman que se trata del título de una nueva canción o incluso del nombre de un próximo álbum que podría estrenarse en 2025.

Aunque Ángela Aguilar no ha confirmado de manera oficial el significado del mensaje, sus fans han mostrado entusiasmo ante la posibilidad de escuchar material inédito. Muchos consideran que este nuevo proyecto podría ser una oportunidad para que la artista se exprese sin filtros y deje atrás las críticas que ha recibido en redes sociales durante el último año.

Y es que desde que la joven cantante contrajo matrimonio con el intérprete Christian Nodal, sus trayectorias artísticas se vieron manchadas. Esta situación tiene origen en los rumores de infidelidad que indican que el sonorense le habría sido infiel a su expareja y madre de su hija, Cazzu, con la hija de Pepe Aguilar.