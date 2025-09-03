Reúnen firmas para cancelar el concierto de Los Aguilar en el Grito de Independencia en Guadalajara

La familia Aguilar se ha convertido en una de las más criticadas, por quienes especulan sobre sus acciones y no están de acuerdo por cómo han llevado temas delicados como hablar de los migrantes en Estados Unidos. Esto ha generado una petición para evitar que se presenten en Guadalajara como parte de las Fiestas Patrias en México.

Se ha hecho viral una petición en Change.org similar a la que habían lanzado en el pasado contra Ángela Aguilar, pero ahora pidiendo que la familia no se presente en el Grito de Independencia que se llevará a cabo en Guadalajara, un evento gratuito y público que se llevará a cabo el 15 de septiembre en Paseo Alcalde.

¿Por qué no quieren que Los Aguilar se presenten en Guadalajara?

La petición fue creada el 28 de agosto del 2025, después de que se diera a conocer la futura presentación de la polémica familia en Jalisco y hasta el momento, cuenta con más de 50 mil firmas verificadas, lo que deja ver que sí hay varias personas que están en desacuerdo.

“Como ciudadanos tapatíos y orgullosos mexicanos, rechazamos la participación de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar en el concierto gratuito del 15 de septiembre en Paseo Alcalde, dentro de la ceremonia del Grito de Independencia”, describe la petición.

En ese sentido, aseguran que la principal razón por ello es el discurso que realizó la familia durante su presentación en el Hollywood Bowl, donde Pepe pidió a los migrantes que hicieran las cosas por la vía legal y Ángela se dijo orgullosa de ser una “migrante legal”.

📢 Ciudadanos de Guadalajara alzan la voz: más de 15,000 firmas respaldan la petición para que el Grito de Independencia sea un acto de unidad e inclusión. pic.twitter.com/ilCZToHZWl — Change.org México (@Change_Mex) September 3, 2025

El público tomó estas declaraciones como hechas desde el privilegio que tienen ambos de ser ciudadanos americanos, pues consideran que no toman en cuanta a los millones de mexicanos indocumentados que viven violencia, explotación y persecución por su estatus legal en Estados Unidos.

“En un momento histórico en el que el mundo enfrenta crisis humanitarias y conflictos sociales derivados de la migración, resulta inaceptable que en una de las fechas más simbólicas para México se dé escenario y recursos públicos a artistas que han despreciado, de manera directa o indirecta, a quienes migran por necesidad“, se lee en la petición.

La segunda razón es “poco ejemplo social y desconexión con el público“, al señalar que las polémicas en las que está envuelta Ángela Aguilar desde hace más de un año ”no representan valores positivos ni familiares“.

“La dinastía Aguilar ha mostrado actitudes elitistas y alejadas del pueblo, olvidando que fue el público —los mismos migrantes a quienes hoy dividen con sus palabras— quienes los hicieron famosos“, explican.

De esta forma es como Susan Belen Yáñez, la creadora de la petición para cancelar el concierto de Los Aguilar en Guadalajara, pide que en lugar de considerar a los famosos, se tome como prioridad a talentos locales y nacionales que sí representen a México.