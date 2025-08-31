Los Aguilar culpan a su perro por el meme contra Emiliano Aguilar: ‘Yo soy el que ladra aquí’

Los Aguilar culpan a su perro por el meme contra Emiliano Aguilar

Los Aguilar siguen en el ojo del huracán después de la polémica que generaron al realizar un meme en el que se burlaban de Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar, a través de la cuenta del perro de la familia Gordo, el pug.

A través de redes sociales, se viralizó la publicación de Los Aguilar donde se burlaban de Emiliano, quien en los últimos días decidió hablar de su experiencia con su padre tras enojarse con él por la manera en al que Pepe Aguilar se expresa de su madre.

▶️ #Video | ¡La Dinastía Aguilar sigue dando de qué hablar!🤯 Esta vez una nueva controversia ha estallado.💥 Ahora, por una publicación en la cuenta de Instagram de Gordo, el pug de la familia.🐶 La imagen que fue rápidamente eliminada contenía una fuerte referencia a Emiliano… pic.twitter.com/sJhs4p4QAY — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 30, 2025

En la foto, podemos ver al perro con el fondo de los recientes videos virales del rapero. “Les tengo una pregunta”, escribía la cuenta. Por su parte, el actor reaccionó al decir que hablaría más después de esta burla. “Somos diferente madera”, comentó en sus historias de Instagram.

El perro de los Aguilar se disculpa por meme

A través de su cuenta de Instagram, se publicó un comunicado en el que el Gordo se disculpaba por la publicación que “ofendió a miembros de su familia”. En ese sentido, aseguró que “fue de mal gusto” y “no reflejó la educación que le dio su papá”.

También mencionaron que la cuenta la solía manejar su papá, pero ahora lo hace un equipo. “Yo soy el que ladra aquí, pero no siempre tengo la patita puesta en todo lo que suben”, mencionó.

“Me enojé de ver a mi hermano hablar mal una y otra vez de mis otros hermanos y de mi papá”, comentó y aseguró que se equivocó al haber realizado la publicación. “Al hacer lo mismo que me duele que el haga... Me convertí en eso que critico”.

Asimismo, aseguró que la cuenta nació “para sacar sonrisas, no para lastimar” y aseguró: “Estoy aprendiendo como todo un buen perro que quiere evolucionar ladrando menos, escuchando más”, dijo.

“A mi hermano le deseo paz. Y ojalá que pronto deje de tirar golpes para todos lados... Porque esa energía usada de otra forma, podría ser hermosa”, aseguró y dijo que “no caería en el mismo juego”. Finalizó al decir que “la próxima vez que tenga coraje, se lo va a sacar corriendo tras la aspiradora”.

El comunicado generó nueva controversia ya que están culpando a un animal por una acción humana, sin mencionar que el público captó que Ángela Aguilar y Leonardo le dieron ‘me gusta’ al polémico meme contra su hermano Emiliano.

