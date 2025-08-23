Emiliano Aguilar salió a defender a su mamá Carmen Treviño de los señalamientos que hizo su padre, Pepe Aguilar, en una entrevista con Pati Chapoy en junio. El intérprete de “Por mujeres como tú”, reveló que la causa de que no haya convivido con su hijo mayor fue que su exesposa no le permitía verlo.

“Yo no me alejé, su mamá se lo llevó”, explicó Pepe en esa ocasión.

Sin embargo, el rapero lanzó un fuerte mensaje afirmando que “los trapos se lavan en casa, no de esa manera”. Además, agradeció a su mamá por haberlo criado sola: “Mi jefa se la rifó, gracias a ella soy como soy y no voy a dejar que nadie hable mal de ella jamás”.

En redes sociales la gente demuestra apoyo a la postura defensiva de Emiliano Aguilar. Algunos comentarios en Instagram fueron:

“Tú mamá tiene más valor que ese señor”

“Qué bonito como defiendes a tu mamá”

“Haya sido como haya sido, no tiene por qué hablar de esa manera”

¿Cuáles fueron los señalamientos de Pepe Aguilar a la mamá de Emiliano Aguilar?

Pepe Aguilar reflexionó en entrevista con Pati Chapoy sobre la complicada relación que ha tenido con su hijo mayor, Emiliano Aguilar, y cómo esta podría estar relacionada con la distancia que existió entre ambos cuando el joven era niño y vivía con su mamá.

“Yo no me alejé, su mamá se lo llevó”, explicó el cantante.

Agregó que, tras separarse de la madre de Emiliano, le era difícil convivir con él y eso pudo ser un factor determinante en su polémica relación actual: “Desgraciadamente por eso no hubo la relación que hubiera querido tener con mi hijo. Traté de buscarlo, pero era un poquito difícil que me lo prestaran. Yo viajaba de México a Tijuana para ver a mi hijo”.

Emiliano Aguilar defiende a su mamá de señalamientos de Pepe Aguilar

Emiliano Aguilar publicó un video en Instagram donde aparece sentado en el patio de una casa y lanza una pregunta a sus seguidores.

“¿Qué hicieran ustedes si tienen a un jefe que tiene a los medios encima de él y cualquier cosa que dice los medios lo escuchan y en una entrevista habla mal de tu mamá, habla mal de ella de que supuestamente hizo esto y el otro, cuando es mentira?”, cuestiona el rapero.

El joven afirma que su madre está sola en casa y que no puede defenderse, pero que él dará la cara por ella siempre. “¿Qué hicieran ustedes por su jefa?”, continúa.

Los comentarios del video muestran un desagrado generalizado hacia Pepe Aguilar: