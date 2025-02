Emiliano Aguilar se lanza contra su hermano Leonardo: ‘Tú siempre has tenido todo’ | VIDEO

La familia Aguilar sigue dando de qué hablar, pero ahora los protagonistas son los hijos de Pepe Aguilar, Emiliano y Leonardo, quienes tuvieron un encontronazo en las redes sociales, donde uno dejó ver su molestia con el otro y no dudó en lanzarse en su contra.

¿Cómo comenzó el pleito entre Emiliano y Leonardo Aguilar?

Todo comenzó a partir del video de Grupo Frontera en el que se disculpaban con los migrantes ante los señalamientos de que apoya al gobierno americano y sus políticas contra los latinos. Fue entonces que Emiliano Aguilar quiso exponer a su hermano, Leonardo.

En ese sentido, el rapero destacó que no estaba de acuerdo con las declaraciones de su hermano y que Leonardo le brindara apoyo a Grupo Frontera, al señalar que hay que apoyar a los latinos y no a las políticas que afectan sus derechos humanos y su calidad de vida.

Esto ya que el hermano directo de Ángela Aguilar dijo “los fans seguimos con todo y seguiremos yendo a verlos y apoyarlos. Los demás son gente sin qué hacer. Los reales sabemos quiénes son”, indicó. Ante esto, Emiliano respondió: “Grupo ‘frontera’ me los pasó por los huev**, puro México”.

Pero eso no fue todo, pues Emiliano lanzó un mensaje en redes sociales para su hermano: "Tú siempre has tenido todo nunca te ha faltado la atención y el amor del público. Esa es la diferencia entre tú y yo sé lo que es estar abajo y estar sin un centavo en la bolsa y chingarle sin nada he estado en lugares que te cagarías estando ahí , yo sé lo que es que el público te mande a la v…., pero también sé levantarme y sé que hay público que me ama por ser real una palabra que no conoces mi carnal”, es parte del mensaje de Emiliano a Leonardo.

Cabe mencionar que desde hace tiempo, Emiliano ha destacado que no ha tenido apoyo por parte de su padre en su camino como cantante, aunque él mismo fue quien decidió que trataría de despegar su carrera por si mismo a través de su talento.

Hasta el momento, Leonardo Aguilar no ha realizado comentarios, ni su padre Pepe. Por otro lado, el público esta vez no apoya a Emiliano Aguilar, pues señalan que el joven se encontraría en búsqueda de polémicas que aprovechar para llamar la atención del público.