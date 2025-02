Ángela Aguilar corre para no ver a Belinda en los premios Lo Nuestro y desata burlas | VIDEO

Ángela Aguilar sale corriendo para no ver a Belinda en los premios Lo Nuestro.

Al parecer, Ángela Aguilar no quiso ver a Belinda en los premios Lo Nuestro e hizo todo lo posible para evitarlo, pues han captado a la esposa de Christian Nodal corriendo para no ver la presentación de la ex de su pareja, quien interpretó ‘La Cuadrada’ con Tito Double P.

Al ver la sensual presentación de Belinda en los premios Lo Nuestro, muchos se preguntaban cuál habría sido la reacción de Ángela Aguilar, mientras que señalaban que seguro por eso no había asistido Christian Nodal al evento, aunque la excusa oficial es que se encuentra en medio de la grabación de su nuevo álbum.

Belinda y Ángela Aguilar estuvieron muy cerca en ‘Premio Lo Nuestro 2025’. pic.twitter.com/RgnsWVVkLU — Lo Q no se Calla (@loQnoseCalla) February 21, 2025

Ambas artistas estuvieron muy cerca la una de la otra, pues incluso en redes sociales captaron como mientras una era entrevistada, la otra se encontraba posando en la alfombra. A pesar de todo, no hubo una interacción directa entre ambas.

Ángela Aguilar huye para no ver a Belinda

En el video, podemos ver el Kaseya Center bañado por la luz roja que se usó durante la presentación de Beli, así como la tonada de la canción con Tito Double P. Es así que la joven se apresura para dejar su asiento, junto con su hermano Leonardo, quien la siguió.

Ángela incluso corre un poco y se le puede ver una cara de preocupación, quizás porque quería evitar que el público la captara o tal vez por algún rema referente a que estaba presentándose la guapísima ex de su esposo.

En el video vemos a Belinda aparecer con su sensual atuendo rojo de encaje y escuchamos el resto de la canción. Además, vemos como la artista mexicana española se marcha y es hasta ese momento que Ángela y su hermano regresan a su lugar.

Los comentarios al respecto no tardaron en surgir y las burlas a ‘la Panini’, como muchos conocen a Ángela. Algunos de los mensajes son los siguientes:

“Patética“.

“De nada le sirvió haberse amarrado al Nopal, siempre se va a sentir insegura por Belinda“.

“Dirán lo que quieran de la señora Angela, pero si no hubiera hecho mal las cosas, no actuaría así. Pareciera que sigue siendo la amante y no la esposa”.

“Eso habla de una inseguridad muy grande de parte de ella“.

“Se humilla ella sola“.

“¿Qué esperan de la Sra. esponjas? Sabe que Beli es su patrona".

El momento en el que Ángela Aguilar corre para no ver la presentación de Belinda ha llamado la atención del público, quienes encuentran ridículo e inmaduro el actuar de la esposa de Christian Nodal.