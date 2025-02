Aseguran que Ángela Aguilar le copió a Belinda en los Premios Lo Nuestro: ‘Beli siempre imponiendo moda’

Belinda se encuentra ganando como siempre, pues la cantante arrasó en los premios Lo Nuestro como una de las mujeres más bellas en la alfombra roja y al presentarse con Tito Double P en la cuadrada; muchos aseguran que la famosa incluso cuenta con una imitadora que busca asemejarse a ella a como de lugar.

El look de Ángela Aguilar en los premios Lo Nuestro

Todos han notado el cambio de look de Ángela Aguilar, quien ha decidido cambiar su cabello a una melena castaña y larga, dejando de lado el característico corte por el que se ganó el apodo de ‘La Venenito’ o ‘pelonshita’. El vestido que utilizó en la alfombra magenta de los premios Lo Nuestro, es uno más de esos elementos que muestran que la joven busca ser vista como adulta.

A pesar de que la hija de Pepe Aguilar solo tiene 21 años de edad, la artista ya está casada con Christian Nodal y busca que el público deje de verla como esa niña que cantaba en los conciertos de su padre. Sin embargo, la audiencia no tiene a la joven en la mejor estima y no consideran que sea una persona original, por lo que aseguran que con su nuevo look, busca parecerse a la mismísima Belinda.

¿Le copia a Belinda?

Desde que Ángela mostró por primera vez su cambió de look a un pelo castaño y largo, el público ha señalado que la joven querría asemejarse a la ex prometida de su esposo Nodal, pues argumentan que la cantante de ‘Luz sin gravedad’ es simplemente inolvidable para sus parejas gracias a su gran belleza.

Ahora, las críticas se refuerzan ya que la cantante de ‘Abrázame’ lució un vestido metálico con aberturas en varias partes del estómago con argollas en el centro, lo que deja expuesto su vientre plano y le da un estilo más seductor, cosa que no mostraba antes de casarse con ‘El Forajido’.

Tunden a Ángela en redes sociales por la similitud de su vestido en Premios Lo Nuestro y el que Belinda usa en su video musical “La Cuadrada”.

Aseguran que Ángela Aguilar le copió el look a Belinda en Premios Lo Nuestro pic.twitter.com/NSzNvDMGBu — EL4toPODER (@El4toPODERmx) February 21, 2025

El público no tardó en relacionar este atuendo con uno de los que Belinda utilizó en el videoclip de ‘La Cuadrada’. El de la cantante española mexicana, era color negro y tiene una silueta muy similar, aunque muchos argumentan que le luce mucho mejor a ella que a la joven de 21 años.

El público además critica la apariencia de las cejas de Ángela, pues aseguran que su maquillista hizo un muy mal trabajo al hacerlas demasiado marcadas, muy rectas y disparejas, por lo que mencionan que parece triste y no armoniza con el resto de su cara.

